Afrique: La Mozambique veut s'inspirer de l'expérience marocaine en matière de médiation institutionnelle (Médiateur)

Rabat — Le défenseur de la justice au Mozambique (médiateur), Isaque Chande a exprimé, mardi à Rabat, la volonté de son pays de tirer profit de l'expérience marocaine dans le domaine de la médiation institutionnelle et la justice, se félicitant du travail de l'institution du Médiateur du Royaume en la matière.

Dans une déclaration à la presse au terme des entretiens qu'il a eus avec le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, M. Chande a indiqué que sa visite de travail au Maroc a pour objectif de s'informer davantage du travail institutionnel en matière de la médiation, notamment entre le citoyen et l'administration.

Tout en saluant la riche tradition de l'institution du Médiateur du Royaume en tant que "l'une des plus anciennes institutions d'Ombudsman en Afrique", le responsable mozambicain a fait part de l'aspiration de son pays à travailler en commun avec le Maroc dans ce domaine, et à tirer profit de l'expérience accumulée par l'institution en vue de consacrer la justice et renforcer les liens entre le citoyen et l'administration.

De son côté, le Médiateur du Royaume a passé en revue le rôle que joue l'institution, notamment dans la médiation entre le citoyen et l'administration dans tous les domaines, tout en manifestant sa volonté de partager l'expertise et les expériences que l'institution a accumulées pendant une vingtaine d'années.

%

M. Benalilou a expliqué que le Médiateur du Royaume, en tant qu'institution constitutionnelle, est représenté dans de nombreuses institutions, notamment le Conseil Economique, Social et Environnemental, le Conseil national des Droits de l'Homme, la Commission nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel, et le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

Il a aussi souligné que l'indépendance et l'immunité juridictionnelle dont jouit l'institution du Médiateur, constituent l'une des clés de son influence sur la société, et un levier majeur pour la consolidation des liens entre l'institution, le citoyen et l'administration, tout en rappelant que l'institution élabore des rapports annuels sur l'ensemble des secteurs gouvernementaux qui sont soumis à la Haute appréciation de Sa Majesté le Roi, avant de faire l'objet de débats au Parlement.