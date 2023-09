Maroc: Séisme d'Al-Haouz - L'ambassadeur émirati salue le 'professionnalisme' des autorités marocaines sous la conduite de SM le Roi

Rabat — L'ambassadeur des Émirats Arabes Unis à Rabat, Al Asri Saeed Ahmed Aldhaheri, a salué le "professionnalisme" et les "efforts colossaux" déployés par les autorités marocaines pour venir en aide aux victimes du séisme d'Al Haouz, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

"Le travail mené par le Royaume du Maroc était professionnel et colossal et n'aurait pu être réalisé sans les Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI", a indiqué l'ambassadeur émirati dans une déclaration mardi à la MAP, soulignant qu'"en dépit de la nature montagneuse des zones touchées aux reliefs escarpés, la situation a été rapidement maîtrisée".

Dans ce sens, M. Aldhaheri s'est dit profondément ému par le message de remerciements et de gratitude adressé par SM le Roi au Chef de l'équipe de recherche et de secours des Émirats Arabes Unis, qui a participé aux efforts de secours suite au séisme ayant frappé la région d'Al Haouz.

Il a souligné que tous les membres de l'équipe émiratie ont exprimé leur satisfaction quant au travail qu'ils ont accompli aux côtés de leurs frères marocains, saluant à cet égard le rôle joué par les autorités marocaines pour faciliter l'action de l'équipe sur le terrain.

Le diplomate a également exprimé ses remerciements à Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, président de l'État des Émirats Arabes Unis, à Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Rached Al Maktoum, vice-président, Premier ministre des Émirats Arabes Unis et gouverneur de Dubaï, et à Son Altesse Cheikh Mansour Ben Zayed Al Nahyane, vice-président, vice-Premier ministre et ministre de la Cour présidentielle des Émirats Arabes Unis, pour leur suivi constant de la situation et les directives données aux membres de l'équipe.

%

D'autre part, il a adressé "ses sincères condoléances à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au gouvernement marocain, au peuple marocain frère et aux familles des martyrs".

Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait adressé un message de remerciements et de gratitude au Général Ali Al Moutaouaa, Chef de l'équipe de recherche et de secours des Émirats Arabes Unis, qui a participé aux efforts de secours suite au séisme qui a frappé la région d'Al Haouz.

"Nous vous exprimons Notre profonde fierté et Notre reconnaissance pour cette généreuse participation humanitaire, qui incarne la profondeur des liens de fraternité solide et de solidarité agissante qui unissent les peuples émirati et marocain", avait écrit le Souverain dans ce message.