Algérie: La jeunesse, une préoccupation majeure pour l'Algérie sous la direction du Président Tebboune

ALGER — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, a affirmé mardi à Alger que l'Algérie, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a placé la jeunesse au centre de ses préoccupations en renforçant sa contribution à la construction de l'avenir du pays.

Dans son allocution à l'occasion de sa participation, en visioconférence, à la réunion du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de la Jeunesse et des Sports, M. Hammad a indiqué que "l'Algérie, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a placé la jeunesse au centre de ses préoccupations, notamment à la faveur de la Constitution de 2020, qui a veillé à la promotion des valeurs de citoyenneté, de cohésion sociale et renforcé la participation des jeunes à la vie politique".

Le ministre a mis en avant, à ce propos, l'engagement du président Tebboune à "mettre en place toutes les mesures incitatives pour encourager les jeunes ambitieux désirant se lancer dans le monde des affaires et de l'entrepreneuriat, partant de la confiance en leurs capacités, leurs compétences et leur maitrise des technologies modernes". Il a rappelé, à ce

propos, la décision du Président de la République de consacrer une allocation du chômage au profit des jeunes tout en prenant en charge la couverture sanitaire des bénéficiaires, outre l'adoption d'autres mesures pour faciliter la création d'entreprises économiques dans divers domaines".

Lors de cette réunion consacrée à l'adoption de la "Stratégie arabe pour la jeunesse, la paix et la sécurité", M. Hammad a salué "les efforts consentis pour l'élaboration de ce document" tout en rappelant "l'expérience de l'Algérie dans la lutte contre la violence, l'extrémisme, et l'instauration de la paix et de la sécurité", outre la protection des jeunes contre l'idéologie extrémiste et terroriste, "la réintégration des égarés à travers des mesures adoptées par l'Etat, en particulier la loi sur la réconciliation nationale".

Le ministre a également affirmé que l'Algérie "contribuera sans relâche à renforcer les efforts visant à résoudre les conflits et à défendre les causes justes des peuples qui luttent pour exercer leur droit à l'autodétermination, comme le stipulent les décisions de la légitimité internationale.

Il a mis en garde, dans ce sens, contre "les principales motivations qui sont devenues un combustible pour la violence, le terrorisme et l'extrémisme, à savoir le fléau de la drogue et des comprimés psychotropes, ajoutant que l'Algérie fait face à des tentatives visant à l'inonder de ces produits qui ciblent sa jeunesse, ce qui ne doit pas être négligé lors de la mise en oeuvre de la stratégie arabe pour la jeunesse, la paix et la sécurité".

Pour rappel, la réunion du bureau exécutif du Conseil des ministres de la Jeunesse et des Sports a été suivie d'une réunion des ministres de la Jeunesse et des Sports arabes, axée sur la stratégie arabe pour la jeunesse arabe, ainsi que sur la proposition de création d'une union de la jeunesse arabe, qui est en cours d'enrichissement au niveau du bureau exécutif, chaque pays ayant présenté ses propositions pour renforcer cette union de la manière souhaitée.