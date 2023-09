Afrique: Le Conseil de la nation participe à un atelier à Addis-Abeba sur le rôle des comités de vérification générale dans le contrôle des institutions de l'UA

ALGER — Le Conseil de la nation a participé, lundi à Addis-Abeba (Ethiopie), à un atelier conjoint entre la Commission de vérification des comptes publics (CAPA) relevant du Parlement panafricain (PAP) et le sous-comité sur les Affaires de supervision générale, relevant du Comité des représentants permanents (COREP) à l'Union Africaine (UA), a indiqué mardi un communiqué du Conseil.

Le Conseil de la nation a été représenté par M. Abdelmalek Tachrifet, qui est également membre de la CAPA, qui participera aux côtés de représentants de la Commission de l'UA présents à cet évènement continental qui vise à "explorer et fixer le cadre d'une coopération efficace entre les deux Commissions afin de garantir l'honnêteté, la transparence et la responsabilité administrative et financière au sein de l'UA", a ajouté la même source.

Lors des travaux, les participants, parlementaires et experts, ont souligné l'importance "du rôle des Commissions de vérification dans le contrôle efficace de toutes les institutions de l'UA", et sur l'impératif "de renforcer la coopération et l'échange entre les deux Commissions, en faveur de l'action commune entre le Parlement panafricain et l'UA en fixant les canaux institutionnels efficaces et en s'accordant sur une méthode pragmatique et durable à même d'apporter une amélioration globale dans la gestion financière", selon le communiqué du Conseil.