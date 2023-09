Algérie: Rentrée scolaire - Entrée en service de plusieurs structures pédagogiques dans le sud du pays

OUARGLA — L'ouverture de nouvelles structures pédagogiques dans les trois paliers de l'enseignement (primaire, moyen et secondaire) ont marqué mardi le coup d'envoi de la rentrée scolaire 2023/2024, dans les wilayas du Sud du pays.

Dans la wilaya de Ouargla, où étaient attendus quelque 126.000 élèves, cet évènement a donné lieu à l'inauguration, par les autorités locales, d'un nouveau lycée au quartier Bemendil, baptisé "Chouhada de décembre 1957".

D'une capacité d'accueil de 800 places pédagogiques, cette nouvelle structure équipée en réfectoire devant servir 200 repas/jour, s'ajoute à un autre établissement similaire à la nouvelle cité d'AADL, dénommé au nom du "Barouba Sayeh", en sus d'un collège "Abi Youcef El-Ouardjelani" dans la commune de Rouissat et d'une école primaire " Moudjahid Guezoul", à la cité En-Nasr.

Selon les données de la direction de l'éducation, ces inaugurations ont porté le nombre à 263 établissements, dont 172 écoles primaires, 63 collèges et 28 lycées.

Dans la wilaya de Touggourt, plus de 112.400 scolarisés étaient au rendez-vous avec les établissements scolaires de la wilaya, renforcées cette saison de quatre écoles primaires dans la commune du chef-lieu de la wilaya.

La direction de l'éducation a fait savoir que 31.726 scolarisés ont bénéficié de la prime de scolarité, des fournitures scolaires, en plus de la mobilisation de 54 bus de transport scolaire et l'ouverture de 176 cantines.

Le secteur de l'éducation dans la wilaya de Ghardaïa a été consolidé d'un nouveau lycée de 1.000 places, retenu au niveau de la zone "des sciences" de la commune d'El-Ateuf, de 04 nouveaux collèges dans les communes d'El-Ateuf, Bounoura, Berriane, en sus de 04 nouvelles écoles de type 'B" réparties entre les communes de Guerrara, Metlili et Ghardaïa, en plus de 60 salles d'extension retenues au profit des différentes communes de Ghardaïa.

Pas moins de 98.432 élèves, des trois paliers, ont rejoint les bancs des établissements scolaires, dont 179 écoles primaires, 58 Collèges et 28 lycées, selon les données fournies par la direction de l'éducation.

Les structures pédagogiques de la wilaya de Laghouat ont été renforcées, au titre de cette nouvelle saison, par deux écoles primaires, au chef-lieu de la wilaya, d'un lycée dans la commune de Hadj Mechri, d'un internat d'une capacité d'hébergement de 200 lits, équipé d'une cantine devant servir 200 repas/jour.

L'ouverture de 50 salles d'extension au palier primaire, d'un demi-pensionnat au cycle moyen et de trois unités de dépistage et de suivi (UDS), a marqué la nouvelle saison scolaire dans la wilaya de Tamanrasset qui recense un patrimoine scolaire de 145 établissements, dont 105 écoles primaires, 17 annexes primaires, 27 collèges et une annexe, 13 lycées dotés de 20 internats et 15 demi-pensionnat, en sus de 102 cantines scolaires et 12 UDS.

Ces installations seront consolidées par la réception prochaine de trois nouveaux groupes scolaires, quatre cantines scolaires et 34 salles d'extension en plus d'un lycée.

Dans la wilaya d'Adrar, l'on relève l'accueil de plus de 85.300 élèves répartis sur 217 écoles primaires, dont cinq nouvellement ouverts au niveau des communes d'Adrar, Reggane et Tissabit, 57 CEM et 26 lycées, a détaillé le directeur de l'éducation, Mohamed Mansouri.

A l'extrême Sud-ouest, Tindouf, le secteur de l'éducation a été consolidé de d'un lycée, au chef-lieu de la wilaya et d'un CEM, dans la commune d'Oum-Lâassel, a indiqué le directeur de l'éducation, Djamel Senani.

Dans la wilaya d'El-Méniaâ, les 53 établissements pédagogiques ayant ouvert leurs portes pour accueillir 24.024 élèves, ont été renforcés par un établissement pédagogique primaire et d'autres structures d'accompagnement susceptibles d'améliorer les conditions de scolarisation dans la région.

Le secteur de l'éducation de la wilaya de Djanet vient d'enregistrer l'ouverture d'un nouveau lycée de 600 places, d'un CEM dans la commune de Bordj El-Houas de 600 places et de quatre salles d'extension dans la localité de Tini.

Outre la wilaya d'El-Meghaïer, dont les structures pédagogiques ont été équipées en moyens et de conditions de scolarisation, climatisation et équipements de restauration scolaire, la wilaya de Béchar s'est vue ses établissements renforcer de quatre écoles primaires, trois au chef-lieu de la wilaya et une autre dans la commune frontalière de Lahmar, en sus de deux lycées à Béchar d'une capacité globale de 1.000 places pédagogiques.

Un effectif de 82.696 élèves, encadrés de plus de 5.000 enseignants, ont rejoint cette saison les établissements scolaires de la wilaya de Béchar.

Dans la wilaya d'El-Oued, pas moins de 228.000 élèves se sont rendus ce matin aux 555 établissements scolaires, répartis sur 391 écoles primaires, 116 CEM et 48 lycées.