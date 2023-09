Algérie: Krikou supervise à Médéa le début de l'année scolaire pour les élèves aux besoins spécifiques

MEDEA — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Kaoutar Krikou, a supervisé, mardi à Beni-Slimane, à l'Est de la wilaya de Médéa, la cérémonie d'ouverture de la nouvelle année scolaire 2023-2024 pour les élèves aux besoins spécifiques.

"La coopération fructueuse entre le secteur de la solidarité nationale et celui de l'éducation nationale facilite l'insertion des élèves aux besoins spécifiques dans le système éducatif et leur ouvre de nouvelles perspectives qui leur permettent de transcender leur handicap", a déclaré Mme Krikou, lors de cette cérémonie qui s'est déroulée à l'école des sourds et muets de Beni-Slimane.

La ministre a estimé que "l'élaboration de programmes d'enseignement adaptés à cette catégorie et la mise à la disposition de ces élèves de moyens didactiques qui répondent à leurs besoins, contribue à leur insertion dans le milieu scolaire et, plus tard, professionnel".

Mme Krikou a mis en exergue, dans ce contexte, les efforts déployés par son secteur afin d'accompagner cette catégorie, évoquant, à cet égard, l'édition de manuels scolaires en braille pour les élèves inscrits en cycle moyen ainsi que le renforcement de l'encadrement spécialisé.

Elle a indiqué dans ce contexte que des enseignants du cycle secondaire ont entamé, récemment, une formation spécialisée à l'école supérieure de formation d'enseignants pour sourds et muets qui a ouvert ses portes dernièrement, assurant que la formation de ce personnel "permettra d'élargir la prise en charge scolaire au profit d'autres catégories d'âge".

Par ailleurs, Mme Krikou a fait part de la distribution de plus de 130.000 trousseaux scolaires au profit d'élèves défavorisés et aux besoins spécifiques.

Elle a, en outre, affirmé que l'opération d'octroi de la prime scolaire sera supervisée directement, dès l'année prochaine, par le département de la solidarité nationale.

Le secteur de l'action sociale accueille pas moins de 30.000 élèves au titre de la nouvelle année scolaire, répartis à travers 239 établissements spécialisés, 17 annexes et 1.090 classes ouvertes dans des établissements du secteur de l'éducation nationale, selon les chiffres fournis par la ministre.