Algérie: Le Gouvernement s'attèle à créer les cadres juridiques de l'Office national des cantines scolaires

MECHERIA (NAAMA) — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, a affirmé mardi à Mecheria (Naama), que le Gouvernement s'attelait à créer les cades juridiques de l'Office national des cantines scolaires pour son installation et son activation.

Au niveau de l'école primaire "Chahid Mahmoudi Madani", à l'occasion de la rentrée scolaire 2023-2024, le ministre a indiqué que "le Gouvernement s'attèle à créer les cadres juridiques de l'Office national des cantines scolaires pour son installation et son activation, ainsi que pour résoudre tous les dysfonctionnements que connait l'opération de restauration au niveau national", soulignant à ce propos l'intérêt accordé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune au secteur, notamment aux citoyens des zones enclavées et éloignées, en leur assurant toutes les conditions appropriées pour la scolarisation comme la restauration et le transport scolaires.

Le président de la République avait ordonné, mardi lors de la réunion du Conseil des ministres, "l'accélération de la création d'un office national des cantines scolaires, chargé exclusivement de l'opération".

Il a, en outre, réaffirmé son attachement à "accorder une importance particulière et exceptionnelle aux cantines scolaires au niveau des régions éloignées, au vu de leur rôle majeur dans la création d'un climat sain garantissant une scolarisation optimale", outre l'exonération des communes pauvres et défavorisées des charges et des coûts de la prise en charge des écoles primaires, une responsabilité qui incombera pleinement à l'Etat, et ce en vue de préserver la démocratisation de l'enseignement.

Après avoir relevé l'importance du transport scolaire pour le bien-être des élèves de ces régions, M. Belaabed a rappelé que "le transport scolaire est uniquement destiné aux élèves".

Répondant à une question sur la possibilité d'ouvrir de nouveaux centres d'examens pour le baccalauréat dans les zones éloignées, le ministre a précisé que "leur ouverture se fait dans le cadre de la loi et des conditions en vigueur, notamment les conditions de sécurité et un nombre suffisant de candidats".