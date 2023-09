Afrique: Des dirigeants d'entreprises et des ambassadeurs discutent des possibilités d'investissement en Éthiopie

<strong>Addis Ababa — L'ambassadeur d'Éthiopie en Inde, Demeke Atnafu, et le président et directeur général de Solar Energy Corporation of India Ltd (SECI), Rameshwar Prasad Gupta, ont discuté des possibilités d'investissement en Éthiopie, en particulier dans le secteur des énergies renouvelables.

L'ambassadeur a informé le président du potentiel inexploité de la collaboration dans le secteur des énergies renouvelables (hydroélectrique, solaire, éolienne et géothermique) et a encouragé les entreprises indiennes à participer principalement aux secteurs de l'énergie solaire et éolienne.

Selon l'ambassade d'Éthiopie à New Delhi, les deux pays ont convenu d'explorer davantage les domaines de coopération et de partenariat en matière d'énergie renouvelable, principalement pour forger une collaboration dans les secteurs de l'énergie solaire et éolienne.

Dans le même ordre d'idées, l'ambassadeur d'Éthiopie au Japon, Daba Debele, s'est entretenu avec le vice-président exécutif de la Metals Unit for JOGMEC, Shimotori Hiroshi, et le directeur général de Sumitomo Metal Mining, Takahiro Hagiwara.

Les discussions ont porté sur la promotion d'un partenariat de collaboration visant à accroître les investissements dans les secteurs minier et énergétique de l'Éthiopie, a déclaré l'ambassade d'Éthiopie à Tokyo.

Les deux parties ont exploré des pistes de coopération susceptibles d'apporter des avantages mutuels.

De telles initiatives pourraient contribuer à la croissance des industries minières et énergétiques de l'Éthiopie, tout en offrant à Sumitomo Metal Mining la possibilité d'étendre sa présence dans la région.