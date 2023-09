Afrique: Le chef de l'ONU souligne l'urgence du multilatéralisme

<strong>Addis Ababa — "Réforme ou rupture" a déclaré António Guterres aujourd'hui, appelant à une refonte du multilatéralisme pour le 21ème siècle.

Seuls la détermination et le compromis peuvent sauver un monde qui devient "désarticulé", a déclaré le Secrétaire général António Guterres en délivrant un message sévère aux dirigeants réunis à New York.

Réformer le système multilatéral et s'unir pour le bien commun, a-t-il souligné.

Le 78e débat général des Nations unies se déroule actuellement à New York en présence des chefs d'État et de gouvernement de la plupart des 193 États membres de l'ONU.

Pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19 il y a plus de trois ans, les chefs d'État et de gouvernement de la plupart des États membres de l'ONU se réunissent dans l'emblématique salle de l'Assemblée générale pour leur semaine annuelle de débats.

Dans son discours d'ouverture de l'Assemblée générale, le Secrétaire général Guterres a déclaré que "le monde a changé. Nos institutions n'ont pas changé. Nous ne pouvons pas traiter efficacement les problèmes tels qu'ils se présentent si les institutions ne reflètent pas le monde tel qu'il est. Au lieu de résoudre les problèmes, elles risquent d'en faire partie".

Le secrétaire général a présenté son rapport annuel sur le travail de l'organisation avant le débat général annuel de l'Assemblée.

Le président de l'Assemblée générale des Nations unies, Dennis Francis, a déclaré pour sa part que l'unité et la solidarité mondiales étaient nécessaires face à une myriade de crises qui menacent de réduire à néant des décennies de progrès en matière de développement et de renvoyer des millions de personnes à la pauvreté.

M. Francis a souligné le rôle de l'assemblée en tant que plateforme unique et véritablement mondiale pour le débat, le dialogue et la résolution de problèmes par le biais de la diplomatie multilatérale.

"Cette année, notre impératif est clair : unir les nations, être unis dans la conviction d'un objectif commun et dans la solidarité d'une action conjointe", a-t-il déclaré.

Selon lui, une approche commune est nécessaire plus que jamais dans l'histoire, car la communauté internationale est confrontée à des conflits, au changement climatique, à la dette, aux crises énergétiques et alimentaires, ainsi qu'à la pauvreté et à la famine.

Ces défis réduisent à néant des décennies de développement durement acquis, condamnant ainsi des millions de personnes à une pauvreté et à des difficultés intergénérationnelles permanentes, a déclaré le président de l'assemblée.

Faisant appel à une humanité commune, François a imploré les dirigeants d'utiliser "pleinement et efficacement" l'Assemblée générale en tant que forum mondial pour susciter le changement.

La semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies a débuté lundi par un sommet visant à sauver les objectifs de développement durable (ODD) qui visent à créer un avenir plus équitable et plus vert pour tous les peuples et la planète d'ici à 2030.

En raison des crises mondiales en cascade et du manque de financement, les 17 objectifs sont menacés, alors que plus d'un milliard de personnes vivent encore dans la pauvreté.

"Écoutons et apprenons. Reconstruisons la confiance et rallumons la solidarité mondiale. Et trouvons un terrain d'entente pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés".