Afrique de l'Est: L'Italie est désireuse de renforcer ses relations avec les pays d'Afrique de l'Est.

<strong>Addis Ababa, — : -L'Italie a annoncé qu'elle souhaitait renforcer sa coopération avec les pays d'Afrique de l'Est.

La 78e Assemblée générale des Nations Unies se déroule à New York.

Un forum politique des dirigeants des objectifs de développement durable a lieu parallèlement à la conférence.

Le vice-Premier ministre et ministre des affaires étrangères italien, Antonio Tajani a eu une discussion conjointe avec le vice-Premier ministre et ministre des affaires étrangères, Demeke Mekonnen, le ministre érythréen des affaires étrangères, Osman Saleh et le ministre somalien des affaires étrangères Abshir Omar, qui participent au forum.

Le ministère des affaires étrangères a annoncé que la discussion a porté sur le renforcement des investissements, du commerce, de la paix, de la sécurité et de la coopération dans la lutte contre le terrorisme entre l'Italie et les pays d'Afrique de l'Est.

Les délégations des pays ayant participé à la discussion ont convenu de créer un cadre commun pour soutenir les efforts visant à renforcer les relations dans les domaines mentionnés.

Le vice-Premier ministre italien et ministre des affaires étrangères, Antonio Tajani, a dévoilé que l'Italie souhaitait renforcer ses liens avec les pays d'Afrique de l'Est.

Parallèlement à l'Assemblée générale des Nations Unies, diverses discussions ont lieu auxquelles participent les dirigeants des pays.

En marge de la conférence, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demeke Mekonon s'est entretenu avec des représentants de divers pays, institutions internationales et partenaires.