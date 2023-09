Sénégal: EVIOSYS PACKAGING SIEM annonce un résultat net en hausse de 37,9% au premier semestre 2023.

EVIOSYS PACKAGING SIEM (ex-CROWN SIEM), le leader ivoirien dans la conception et la fabrication des emballages métalliques, a annoncé un résultat net de 855,65 millions FCFA au terme du premier trimestre de l'année 2023, soit une hausse de 37,9 % par rapport à la même période l'année précédente, selon le département Etudes et Recherche de la société de gestion et d'intermédiation (SGI) Finance Gestion Intermédiation (FGI) basée à Dakar.

«Cette embellie résulte notamment du chiffre d'affaires de la société qui s'est établi à 7,64 milliards FCFA à fin mars 2023 contre 6,56 milliards FCFA au même trimestre l'année précédente», explique le département Etudes et Recherche de FGI.

Dans cette même dynamique, le résultat des activités ordinaires progresse de 37 % en glissement annuel pour s'afficher à 1,14 milliards FCFA à fin mars 2023.

Le e département Etudes et Recherche de FGI rappelle que la société est depuis le 1er septembre 2021 une filiale de Eviosys, un géant mondial de l'emballage, après l'acquisition de l'activité de la holding Crown Holdings Inc. en Europe, au Moyen Orient et en Afrique (EMEA) par le fonds KPS Capital Partners.