Sénégal: BRVM - Baisse de la majorité des activités du marché ce 19 septembre 2023.

La majorité des activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une baisse au terme de la séance de cotation de ce mardi 19 septembre 2023.

C'est ainsi que l'indice BRVM C (l'indice général de la Bourse) a enregistré un repli de 0,45% à 212,50 points contre 213,47 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il enregistre aussi une baisse de 0,48% à 106,74 points contre 107,26 points la veille.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est en baisse de 0,42% à 105,08 points contre 105,52 points précédemment.

En revanche, la valeur totale des transactions est apparue en hausse, se situant à 1,412 milliard de FCFA contre 401,674 millions de FCFA le lundi 18 septembre 2023.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle affiche une baisse de 35,983 milliards, passant de 7941,529 milliards de FCFA la veille à 7905,546 milliards de FCFA ce mardi 19 septembre 2023.

Celle du marché obligataire connait aussi une baisse de 11,07 milliards, à 10160,567 milliards de FCFA contre 10 171,637 milliards de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,02% à 610 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 3,90% à 800 FCFA), BOA Sénégal (plus 3,06% à 3 195 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 2,28% à 6 945 FCFA) et Crown SIEM Côte d'Ivoire (plus 2,27% à 675 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Total Côte d'Ivoire (moins 6,32% à 2 150 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 2,13% à 8 025 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (moins 1,67% à 1 475 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (moins 1,61% à 6 100 FCFA) et Oragroup Togo (moins 1,61% à 2 750 FCFA).