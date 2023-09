Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 Septembre 2023

Rdc : Coopération- Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à Abidjan

Le Premier ministre de la Rdc, Jean-Michel Sama Lukonde, arrive à Abidjan aujourd’hui. Il y séjournera du 19 au 21 septembre. Objectif, promouvoir la marque économique « Invest in Drc » et créer des opportunités d’affaires avec la Côte d’Ivoire. La délégation de Jean-Michel Sama Lukonde comprend plusieurs membres du gouvernement, dont le vice-Premier ministre et ministre de l'Économie nationale, Vital Kamerhe; le ministre des Finances, Nicolas Kazadi ; ceux de l'agriculture, José Mpanda et du commerce extérieur, Jean-Lucien Mbusa ainsi que le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements de la République démocratique du Congo, Anthony Nkinzo.Le secteur privé congolais sera également fortement représenté. Plusieurs dizaines de chefs d’entreprises actifs dans des secteurs tels que la banque, l'agriculture, les infrastructures ou encore l'énergie échangeront avec le secteur privé ivoirien, afin de créer des opportunités d’affaires. Cette délégation de haut niveau représente l'engagement de la République démocratique du Congo à promouvoir un environnement favorable aux investissements et à explorer de nouvelles opportunités de collaboration économique avec la Côte d'Ivoire. À travers « Invest in Drc », le gouvernement congolais et l'Agence nationale pour la promotion des investissements de la République démocratique du Congo présenteront les atouts économiques de la Rdc, tels que son capital humain jeune et dynamique, ses vastes ressources naturelles, ses secteurs porteurs et ses récentes réformes économiques. (Source : Fratmat.info)

Niger : Coopération - Le Premier ministre reçoit l'ambassadeur de l'Union européenne à Niamey

Le Premier ministre M. Ali Mahaman Lamine Zeine, a reçu le mardi 19 septembre 2023, à son cabinet L'ambassadeur, chef de la délégation de l’Union Européenne au Niger, M. Salvador França Da Silva. A sa sortie d'audience le chef de la délégation de l'Ue n'a pas fait de déclaration à la presse. Rappelons que, M. Salvador França Da Silva, est en poste à Niamey depuis le 1er septembre 2022. (Source : Anp)

Gabon : Politique- Alexandre Barro Chambrier exprime des inquiétudes

Alexandre Barro Chambrier, haut représentant de la plateforme Alternance 2023, a accordé le mardi 19 septembre 2023, une interview à Rfi au cours de laquelle il a exprimé ses inquiétudes concernant la situation politique au Gabon. Il a souligné le souhait de la plateforme de voir le pays évoluer vers la démocratie et la transparence, plutôt que de passer d'une dictature civile à une dictature militaire. Dans un premier temps, il a exprimé sa confiance envers l'intervention des militaires, qu'il considère comme bénéfique pour le pays, évitant ainsi un bain de sang et des hostilités envers un pouvoir qui avait perdu toute légitimité. Barro Chambrier a également évoqué les concertations avec le président et le conseil des militaires, qui ont abouti à un système démocratique et transparent. Il a indiqué que la plateforme donnait une chance à cette transition, faisant confiance au nouveau président, qu'il décrit comme une personne ouverte à l'écoute. (Source : alibreville.com)

Centrafrique : Rentrée scolaire 2023-2024- Effective dans plusieurs écoles de Bangui

Après 3 mois de vacances, les élèves ont repris, ce 18 septembre, le chemin des classes. Cette rentrée académique 2023-2024 intervient une semaine après celle de l’administration. Une reprise effective mais encore timide. Dans plusieurs écoles et lycées de la capitale, la rentrée a été effective même si les cours n’ont pas encore démarré dans la plupart des établissements. Elèves et enseignants ont répondu présents. (Source : abangui.com)

Togo : Coût de la vie- Le taux d’inflation connaît une légère baisse en août

Selon les données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (Inseed), le taux d'inflation au Togo a enregistré une légère baisse au mois d'août 2023, s'établissant à 6,6%. Cette diminution intervient après plusieurs mois de hausse constante depuis avril. L'analyse détaillée des données révèle que cette baisse est principalement attribuable au recul des indices dans divers secteurs de la consommation. Parmi les domaines enregistrant une baisse figurent les "Produits alimentaires et boissons non alcoolisées" (-5,3%), "Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles" (-1,0%), "Transports" (-0,3%), et "Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants" (-2,7%).Plus spécifiquement, on note une baisse des coûts des produits alimentaires tels que les tubercules, les légumes, les poissons et diverses denrées. Bien que l'on observe une amélioration de la pression des prix entre juillet et août, il convient de noter que par rapport à la même période de l'année précédente, le niveau général des prix a augmenté de 3,8%, reflétant une hausse globale des coûts dans la période post-Covid. (Source : alome.com)

Benin : Le Koutammakou - Un Patrimoine mondial de l’UNESCO en Expansion Transfrontalière

Le Koutammakou, un vaste territoire transfrontalier de 271 826 hectares, dont 240 658 hectares se trouvent du côté béninois, a récemment été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Cette inscription, en extension de celle effectuée par le Togo en 2004, a été réalisée lors de la 45e Session de l'Institution élargie du Centre du patrimoine mondial de l'Unesco, qui se tient du 10 au 25 septembre 2023 en Arabie Saoudite. Ce site se distingue par son architecture traditionnelle, caractérisée par les Tata Somba, et ses espaces naturels qui abritent des pratiques socioculturelles vivantes. Le Ministère du tourisme, de la culture et des arts, dirigé par le Ministre Jean-Michel ABIMBOLA, a mis en place un Comité de gestion du Koutammakou. Ce comité, composé de diverses parties prenantes et ayant un mandat de 4 ans, est chargé de mettre en œuvre un plan de gestion et de conservation pour ce site précieux, conformément aux exigences de gestion d'un bien du patrimoine mondial. (Source : acotonou.com)

Burkina Faso : Affaires militaires- Fin de mission pour une dizaine de Vdp

Le ministère de la Défense a « mis fin pour compter du 31 août 2023, aux contrats de onze membres Volontaires pour la défense de la patrie (Vdp) » du village de Gogo, dans la province du Zoundwéogo, rapporte une note signée de la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie (Bvdp) authentifiée par Apa.Sans mentionner les motifs, le lieutenant-colonel Thomas Savadogo a indiqué que cette décision fait suite à des rapports circonstanciés sur « les comportements des concernés ».Selon des sources, la BVDP « signe des lettres de licenciement à chaque fois que des supplétifs de l’armée ont des écarts de conduite ou violent les textes en vigueur ». Le lieutenant-colonel Thomas Savadogo les a invités « à rendre sans délai tout matériel spécifique mis à leur disposition dans le cadre de leur statut de VDP », selon la note officielle. Le gouvernement a lancé, en octobre 2022, le recrutement de 50 000 supplétifs civils de l’armée dont 35 000 à vocation communale et 15 000 nationaux. Il a reçu la candidature de plus de 90 000 personnes, a rapporté en novembre dernier, la BVDP. (Source :Apa)

Cote d’Ivoire : Riz local et sucre - Le gouvernement suspend l’exportation jusqu’au 31 décembre 2023

Dans deux communiqués en date du 18 septembre 2023, le Gouvernement porte à la connaissance des importateurs et exportateurs la suspension, à titre conservatoire, de l’exportation du riz local et du sucre, pour la période allant du 18 septembre au 31 décembre 2023.Ces mesures ont été conjointement arrêtées par le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba, son collègue du Budget et du portefeuille de l’État, Moussa Sanogo ainsi que par le ministre d’Etat, ministre de l’agriculture et du développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, le 18 septembre 2023.Elles s’inscrivent, selon lesdits communiqués, dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie et en vue d’assurer l’approvisionnement régulier du marché national. « Tout manquement à cette disposition d’exportation du riz local sous toutes ses formes, ainsi que du sucre sous toutes ses formes, est passible de sanctions prévues par la loi relative à la concurrence », met en garde le communiqué. (Source : abidjan.net)

Sénégal : Incendie au marché de Mbacké - Huit cantines ravagées par les flammes

Un incendie est survenu au marché central de Mbacké dans la nuit du lundi au mardi. Le feu a occasionné des dégâts matériels, près de huit cantines ont été réduites en cendres par la violence des flammes, selon la Rfm. Le préfet de Mbacké était sur les lieux pour constater de visu les dégâts matériels. Les responsables du marché ont mis la mairie devant ses responsabilités et invitent à renforcer les bouches d’incendie dans le marché qui sont quasi-inexistantes. Le commissariat urbain de Mbacké a ouvert une enquête.