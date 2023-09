Cote d'Ivoire: Le Congrès scientifique international Bioresearch-ci se tiendra en Côte d'Ivoire au mois d'octobre

Le consortium Bioresearch-ci organise du 4 au 6 octobre 2023, un colloque scientifique international qui va regrouper plusieurs chercheurs, experts, ingénieurs, et étudiants affiliés à plusieurs institutions nationales et internationales afin de présenter les résultats de la recherche scientifique en Afrique.

Suite à la pandémie mondiale covid 19, les pays du Nord ont mis en place plusieurs mécanismes de régulation de la recherche scientifique et des stratégies de recherche pour faire face aux défis mondiaux de la lutte contre les maladies infectieuses émergentes et réémergentes. En Afrique, l'opportunité de la crise sanitaire Covid19 a été courte et nécessite une interaction dynamique Sud-Sud. Fort de tout ceci, le consortium Bioresearch.ci, une cellule de recherche regroupant plusieurs chercheurs africains, a été constitué dans le but de stimuler, et de renforcer les collaborations entre les institutions de recherche nationales et internationales. Ce congrès scientifique sera donc un lieu d'échange entre ces chercheurs pour une synergie plus rentable pour les populations.

Le thème choisi pour cette conférence internationale est : Protéomique et Génomique : Quel Avenir scientifique en Afrique ? L'agenda de cette rencontre prévoit des grands axes comme, la présentation des résultats de la recherche scientifique en Afrique, la promotion de la synergie entre les acteurs de recherches, et un intermède pour magnifier le génie scientifique africain en octroyant des récompenses.

Ce congrès sera meublé par des communications orales, des communications affichées, et des conférences internationales (Présentiel ou virtuel). En français et en anglais. Les thématiques abordées se feront autour des sujets tel ques l'environnement et la santé, la sécurité alimentaire, la pharmacopée, les innovations technologiques dans le domaine sanitaire, et les sciences sociales et économiques

Au sortir de cette conférence, les meilleures communications et poster seront retenus pour les prix d'excellence de communication scientifique par le comité scientifique. L'amphithéâtre de l'université Nangui Abrogoua est le lieu qui accueillera ce colloque qui se tiendra en présentiel et en virtuel par Zoom.