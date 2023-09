Maroc: Tremblement de terre au Maroc - Afreximbank annonce une aide de 500 mille dollars en faveur des victimes

La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) a annoncé aujourd'hui une contribution de 500 000 dollars US pour fournir une aide humanitaire immédiate au Royaume du Maroc et en particulier aux régions durement touchées d'Al Haouz, Chichaoua, Taroudant, Amizmiz et Marrakech, suite aux ravages causés par un violent tremblement de terre d'une magnitude de 6,8. Il s'agit du séisme le plus puissant à avoir frappé le centre de la nation depuis plus d'un siècle, faisant près de 3 000 morts et de nombreux blessés.

Les sites historiques et culturels ont également subi de graves dommages et de nombreux citoyens ont été déplacés.

Selon un communiqué de presse, ce don servira à aider le gouvernement dans ses efforts de relèvement, de secours et de reconstruction. Le soutien permettra de répondre aux besoins de base (nourriture, eau, vêtements et abris) et de rétablir l'électricité et d'autres services essentiels pour les familles touchées. « Nous nous sommes engagés à aider le gouvernement du Maroc à se relever de ce tremblement de terre dévastateur. La fourniture de nourriture, d'eau et d'abris est vitale suite au séisme et le don d'aujourd'hui démontre notre engagement continu en faveur des efforts d'aide humanitaire en temps de crise. Cette action permettra de soutenir

les organisations sur le terrain dans leurs efforts de redressement. Nos coeurs et nos prières vont au Maroc, un État membre de la Banque, et à ses citoyens en ces temps difficiles », a déclaré le Pr Benedict Oramah, président d'Afreximbank et du Conseil d'administration de la banque.

Ce soutien s'inscrit dans la continuité de la réponse de la Banque aux crises humanitaires qui affectent ses États membres, telles que l'épidémie d'Ebola en 2014, le cyclone tropical Idai en 2019, les efforts de secours de Covid-19 en 2020 et l'appui aux efforts de secours en cas d'inondations en Afrique australe en 2022 et 2023.

Afreximbank est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans,

Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intra régional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique. Au 31 décembre 2022, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 31 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s'établissaient à 5,2 milliards de dollars US. La Banque a décaissé plus de 86 milliards de dollars US entre 2016 et 2022.