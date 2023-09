Maroc: SM le Roi adresse un message de remerciements et de gratitude à SM le Roi Charles III

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a adressé un message de remerciements et de gratitude à SM Charles III, Roi du Royaume Uni, pour la participation d'une équipe de recherche et de secours britannique aux efforts de secours et de sauvetage suite au séisme du 08 septembre.

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom propre et en celui du peuple marocain, Ses vifs remerciements et Sa profonde gratitude à SM le Roi Charles III et à la Reine Camilla pour leurs sincères sentiments de compassion exprimés à la suite du séisme douloureux qui a frappé la région d'Al Haouz.

SM le Roi a hautement salué la position noble de SM le Roi Charles III et l'initiative solidaire et généreuse du gouvernement du Royaume Uni portant sur la mobilisation des membres de son équipe internationale de recherche et de secours pour aider leurs amis marocains dans les opérations de secours et de sauvetage au niveau des zones sinistrées, faisant preuve d'une grande compétence et d'un professionnalisme efficace.

SM le Roi a réaffirmé Sa profonde fierté des liens d'amitié solide et d'estime mutuel reliant les deux Souverains, à titre personnel, et les deux Familles Royales, ainsi que des relations séculaires excellentes, fondées sur la coopération étroite et la solidarité permanente unissant le Royaume du Maroc et le Royaume Uni.