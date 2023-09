Maroc: SM le Roi adresse un message de remerciements et de gratitude au président de l'État des Émirats Arabes Unis

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a adressé un message de remerciements et de gratitude à Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, président de l'État des Émirats Arabes Unis, pour la participation d'une équipe de recherche et de secours émiratie aux efforts de secours et de sauvetage suite au séisme du 08 septembre.

Dans ce message, le Souverain exprime à SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane Ses sincères sentiments de remerciement et Sa profonde reconnaissance pour les sincères sentiments de compassion du président émirati et sa solidarité active en soutien aux victimes du séisme douloureux qui a frappé la région d'Al Haouz.

SM le Roi exprime, en Son nom propre et en celui du peuple marocain, Ses vifs remerciements et gratitude à SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane pour sa noble initiative humanitaire et généreuse de mobiliser une équipe de secours émiratie qui a été d'un soutien fort à ses frères marocains et illustré la solidité des liens d'affection constante et de fraternité sincère unissant les deux peuples frères.

Le Souverain réaffirme sa profonde fierté des liens d'amitié et de fraternité reliant SM le Roi à Son Altesse Cheikh Mohammed et les deux Familles, ainsi que des relations fraternelles solides entre les deux pays, fondées sur la coopération fructueuse et la solidarité active.

À cette occasion, le Souverain réitère au président de l'Etat des Emirats Arabes Unis l'expression de Ses remerciements et de Sa reconnaissance pour son soutien permanent à sa seconde patrie, le Royaume du Maroc.