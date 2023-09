Maroc: Message de remerciements et de gratitude de SM le Roi à l'Emir de l'Etat du Qatar

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a adressé un message de remerciements et de gratitude à Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, Émir de l'État du Qatar, suite à la participation d'une équipe de recherche et de secours qatarie aux efforts de secours et de sauvetage déployés après le violent séisme qui a secoué la région d'Al Haouz.

Dans ce message, SM le Roi exprime, en Son nom propre et en celui du peuple marocain, Ses sincères remerciements et Sa profonde gratitude à Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani pour le soutien noble apporté au Maroc à la suite du violent séisme qui a frappé la province d'Al Haouz, le 08 septembre.

"Ce qui nous console et nous réconforte en cette douloureuse circonstance, c'est cet élan de solidarité sincère à l'adresse du Maroc de la part de pays frères et amis, dont l'État du Qatar, comme à son habitude", affirme le Souverain, saluant le soutien et l'aide généreux que ce pays a apporté, sous les hautes orientations de Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, au Royaume du Maroc.

A cet égard, SM le Roi a salué les efforts de l'équipe qatarie de recherche et de secours qui a fourni un grand soutien aux équipes marocaines, illustrant ainsi la particularité des relations qui unissent les deux pays et perpétuant les liens de fraternité, d'affection et de solidarité constante entre les deux peuples.

A cette occasion, le Souverain a réitéré à l'Émir du Qatar l'expression de Sa gratitude et de Son estime pour le soutien constant de Son Altesse à sa seconde patrie, le Royaume du Maroc.