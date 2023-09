Algérie: ODD et droits de l'Homme - Le président de la République met en avant les acquis réalisés par le pays

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a mis en exergue, mardi à New York (Etats-Unis), les acquis importants réalisés par l'Algérie en matière d'objectifs de développement durable (ODD), et de promotion et de consolidation des droits de l'Homme.

Dans son allocution lors des travaux de la 78e session de l'Assemblée générale (AG) de l'ONU, le Président Tebboune affirmé que l'Algérie avait adopté "le plan de développement durable en tant que priorité nationale dans le cadre l'ensemble des stratégies et programmes du Gouvernement".

Cette démarche, précise le Président Tebboune, a permis de "franchir de grands pas et d'obtenir des résultats probants dans le processus des objectifs de développement durable, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé, du bâtiment, l'électricité et l'eau".

"Plus de huit années après l'adoption du Programme 2030 de développement durable et du Plan d'action d'Addis-Abeba, plusieurs pays en voie de développement font encore face à des défis qui exigent davantage de solidarité à l'échelle internationale pour un monde meilleur et un modèle économique efficace et juste permettant de concrétiser les objectifs de développement durable", a fait observer le Président Tebboune.

Evoquant la promotion des droits de l'homme, le président de la République a relevé que "l'Algérie, qui a eu le soutien et la confiance des pays membres au Conseil des droits de l'homme pour obtenir la qualité de membre, est partie aux traités internationaux des droits de l'homme. Elle oeuvre à renforcer sa coopération et à poursuivre la coordination avec les différentes instances concernées par les droits de l'homme et les mécanismes d'examens périodiques universels (EPU)".

Il a rappelé, à cet égard, que l'Algérie avait soumis, en novembre 2022, son quatrième rapport national dans le cadre de ce mécanisme.

L'Algérie "est profondément convaincue que le respect et la promotion des droits de l'homme sont la pierre angulaire de tout système politique crédible, et oeuvre à les renforcer par tous les moyens possibles", a insisté le Président Tebboune qui a ajouté que cette conviction émane "de l'attachement du peuple algérien aux droits de l'Homme".

L'amendement constitutionnel de 2020 "est une preuve de notre conviction de l'impératif de renforcer les droits et les libertés dont l'essence ne sera jamais entamée", a-t-il souligné.

Cet amendement a consacré dans ses dispositions "l'égalité des droits et devoirs entre citoyennes et citoyens pour éliminer les obstacles empêchant la participation efficace de tous, notamment en matière de promotion des droits de la femme, son développement politique et économique, en vue de l'intégrer dans des postes de responsabilité, réaliser le principe de parité dans le marché de l'emploi, renforcer son rôle dans la paix et la sécurité et promouvoir sa place dans différents domaines de la vie aux niveaux national, continental et international", a affirmé le Président Tebboune.

Dans ce cadre, le président de la République a rappelé l'élaboration d'un plan national pratique dans le cadre de l'exécution de la résolution du Conseil de sécurité, un plan par lequel l'Algérie "s'engage à veiller à promouvoir le rôle de la femme dans le règlement et la prévention des conflits en adéquation avec les principes de la politique étrangère de l'Algérie".

Par ailleurs, le Président Tebboune a évoqué le potentiel de la jeunesse algérienne au profit de laquelle des programmes ont été élaborés permettant d'assurer un cadre institutionnel et des moyens matériels à même de développer les capacités de ces énergies et d'"associer les jeunes, en tant que force motrice, aux processus du développement durable dans tous les domaines politique, économique et culturel".