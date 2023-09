Cote d'Ivoire: Comité de concertation Etat-Secteur privé - Le travaux des sixièmes rencontres sectorielles dédiées aux mines, pétrole et énergie lancés

En collaboration avec le ministère des mines, du pétrole et de l'énergie, le Secrétariat exécutif du Comité de concertation Etat secteur privé (Se-Ccesp) a organisé, le mardi 19 septembre à Abidjan-Plateau, le lancement des activités du comité scientifique.

Ce lancement s'inscrit dans le cadre de la 6ème édition des Rencontres sectorielles (RS) du Se-Ccesp dédiée au thème : « Quel partenariat Etat-Secteur privé pour un secteur des mines, du pétrole et de l'énergie compétitif en Côte d'Ivoire ? ».

Au nom du ministre des mines, du pétrole et de l'énergie, la secrétaire permanente du processus de Kimberley, Fatima Thes, a traduit son engagement dans la conduite des travaux qui visent à améliorer la compétitivité des secteurs des mines, du pétrole et de l'énergie.

Madame le secrétaire exécutif du Ccesp, Mariam Fadiga Fofana, a expliqué que dans la perspective d'amélioration de la compétitivité des secteurs des mines, du pétrole et de l'énergie qui sont des secteurs d'activités stratégiques pour le développement de notre pays, il importe d'examiner les défis auxquels sont confrontés les acteurs de ces secteurs. Et aussi de contribuer à mettre en lumière la portée des réformes et chantiers initiés, ainsi que les perspectives.

« Cette activité est un processus de dialogue sectoriel qui s'inscrit dans le cadre de notre mission de renforcement de ce dialogue public privé et se fonde sur une approche inclusive impliquant à la fois le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Energie et toutes les parties prenantes dont les administrations publiques et les opérateurs privés, à l'effet de faire converger la vision de l'Etat avec les attentes du secteur privé pour une compétitivité renforcée de ce secteur », a dit Mariam Fadiga Fofana.

Selon le président du comité scientifique, Charles Zoko Sébé, les résultats des travaux qui vont porter sur la fiscalité et la parafiscalité, l'environnement des affaires, le financement, la formation et d'autres préoccupations, seront restitués au ministre des mines, du pétrole et de l'énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, le 13 décembre 2023