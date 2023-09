Afrique Centrale: Noureddin Bongo arrêté, d'anciens cadres du régime auditionnés - Séisme politique au Gabon

Le Gabon est secoué par des événements majeurs alors que Noureddin Bongo Valentin, fils de l'ancien président Ali Bongo, est actuellement incarcéré à la prison centrale de Libreville. Après avoir été interrogé par le procureur et une juge d'instruction, il a passé sa première nuit derrière les barreaux. Cette arrestation spectaculaire s'accompagne également de l'audition d'une dizaine de hauts responsables du régime précédent.

Noureddin Bongo Valentin Derrière les Barreaux

Noureddin Bongo Valentin, autrefois considéré comme un potentiel successeur politique, a été arrêté et incarcéré à la prison centrale de Libreville, communément surnommée "Sans famille". Lui qui avait occupé des postes clés au sein de la présidence, en tant que coordinateur puis conseiller stratégique de son père au sein du parti PDG, se retrouve maintenant en détention préventive.

Auditions en Série des Anciens Cadres du Régime

Outre Noureddin Bongo Valentin, une dizaine de hauts responsables du régime précédent ont été entendus par le procureur. Ces arrestations font suite au coup d'État du 30 août et sont liées à diverses accusations, notamment "haute trahison contre les institutions", "détournement de fonds publics", "malversation financière internationale en bande organisée", "faux et usage de faux", "falsification de la signature du président", "corruption active" et "trafic de stupéfiants".

Parmi les personnalités auditionnées figurent Ian Ghislain Ngoulou, ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo, Mohamed Ali Saliou, directeur de cabinet adjoint de l'ancien président, Abdoul Océni, frère de Mohamed Ali Saliou, Jessye Ella Ekogha, ancien porte-parole de la présidence, Steeve Nzegho Dieko, secrétaire général du PDG, et Cyriaque Mvourandjami, directeur de cabinet politique d'Ali Bongo.

Nouvelles Auditions et Incarcérations

Après avoir été placés en garde à vue le 15 septembre, ces responsables ont vu leur détention prolongée. Le 19 septembre, ils ont de nouveau été convoqués par le procureur pour des interrogatoires supplémentaires. La magistrate Leïla Biam a ensuite pris en charge leur dossier et les a auditionnés tard dans la soirée. La plupart d'entre eux ont été placés sous mandat de dépôt et incarcérés à leur tour.

Cependant, une source judiciaire indique que Steeve Nzegho Dieko a été assigné à résidence, signalant une différence de traitement par rapport aux autres accusés.

L'Impact sur la Scène Politique Gabonaise

Ces arrestations et auditions massives ont secoué la scène politique gabonaise. Elles reflètent l'engagement du gouvernement gabonais à lutter contre la corruption et les malversations financières à tous les niveaux du pouvoir, mais suscitent également des questions sur la transparence du processus judiciaire et l'équité des poursuites.

L'affaire continue de se développer, et le Gabon et la communauté internationale observent de près les événements qui se déroulent dans le pays. Elle aura des implications profondes sur la politique gabonaise à l'avenir, et les attentes en matière d'État de droit et de lutte contre la corruption restent élevées.