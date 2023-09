Sénégal: Explosion de Gaz à Derklé - Birame Faye a présenté les condoléances du gouvernement

Dakar — Le ministre auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la Sécurité de proximité et de la Protection civile, Birame Faye, a présenté mardi les condoléances du gouvernement à la famille qui a perdu deux de ses membres dans l'explosion d'une bonbonne de gaz à Derklé, un quartier dans la banlieue de Dakar.

Le drame s'est produit vendredi dernier à la Cité crédit foncier sise à Derklé occasionnant plusieurs blessés admis aux urgences. La dame Sagar Diouf et son fils Pape Ndiankou Diagne ont succombé à leurs blessures.

"Nous avons été informés de l'explosion d'une bonbonne de gaz à Derklé. (...) J'ai fait le déplacement avec le gouverneur de la région de Dakar, Al Hassan Sall, le sous-préfet de Grand-Dakar" pour présenter "les condoléances du gouvernement à la famille éplorée", a-t-il dit.

Sur place, la délégation officielle a été accueillie par le maire de la commune, le commissaire de police et les sapeurs-pompiers en présence de Salif Faye Daff, conseiller au ministère de la santé.

Le ministre dit "compatir" à la douleur de la famille éprouvée. Plus d'une dizaine de personnes ont été touchées par cet incident d'une rare violence.

Il a assuré que "l'enquête ouverte sera poursuivie jusqu'à son terme pour situer les responsabilités et les décisions adéquates sous forme de sanctions seront prises".

Le ministre, auprès du ministre de l'Intérieur a dit toute "la disponibilité de l'État à accompagner la famille dans cette situation très difficile dont le seul remède c'est l'acceptation de la volonté divine et les prières".

Birame Faye a assuré que l'État allait davantage appuyer et renforcer la Direction de la protection civile en matière de sensibilisation et de communication pour que les populations soient plus vigilantes.

"Le travail que l'État est en train de faire dans le cadre de la protection civile, la stabilisation de la stratégie nationale, sera poursuivie et les travaux seront certainement présentés très prochainement en conseil interministériel et en conseil présidentiel et des décisions adéquates seront prises", a-t-il fait savoir.

Il a invité à davantage de vigilance et au respect des normes de fabrication, d'utilisation et de vente de la bonbonne de gaz qui est un produit inflammable.

Au nom du gouvernement sénégalais, M. Faye a remis une enveloppe symbolique aux familles Diouf et Diagne originaires du département de Foundiougne dans la région de Fatick (centre).