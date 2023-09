Tunisie: Pourquoi | Trop d'accidents...Ah

Les routes tunisiennes sont parmi les plus dangereuses du monde puisque, selon l'observatoire de la sécurité routière, il y aurait trois morts par jour, outre les blessés et les dégâts matériels, ce qui entraîne des dépenses faramineuses, dont on aurait bien pu se passer. Outre le deuil infligé aux parents et aux proches.

Oui, bien sûr, les infrastructures sont en mauvais état, en très mauvais état même, mais ce n'est pas la seule cause. Il suffit d'observer la circulation automobile pour en être convaincu. Tous les dépassements, toutes les infractions sont commis au vu et au su de tout le monde. On dirait un concours : à qui commettra le plus d'infractions?

Si, par le plus grand des hasards, un automobiliste se plie aux dispositions du code de la route, il est considéré comme anormal.

Et si la loi était appliquée dans toute sa rigueur ? Ce serait la panacée.