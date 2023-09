Tunisie: ES Metlaoui-Moundzenga chance en verve - Récit d'une ascension inspirante...

L'attaquant des Miniers est parti de rien pour réussir à s'imposer. Portrait.

Dans le monde du ballon, il y a des histoires qui ressemblent à des contes de fées, et celle du Congolais Moundzenga Chance en est certainement une. Son voyage commence dans son village natal en endossant le maillot d'un petit club amateur. Il finit aujourd'hui par conquérir le cœur des tifosis métlaouis, grâce à sa détermination sans faille et son sens de buteur. Le joueur avait toujours rêvé de devenir footballeur professionnel.

Cependant, ses rêves semblaient inaccessibles, car il n'avait ni les ressources ni les opportunités nécessaires pour poursuivre une carrière footballistique, d'autant plus que son chemin était semé d'embûches face aux insurmontables contraintes économiques. La vie lui réservait, cependant, une surprise. Lassé de courir derrière son rêve, Chance a pris une décision audacieuse de poursuivre ses études en Tunisie, un pays où il n'avait ni famille ni amis.

Natif de mai 2001, avec un sac à dos rempli de courage et de détermination, il a atterri en Tunisie en 2021. Il s'inscrit à la faculté des sciences de Tunis, et se souvient des jours où il faisait le tour des stades en quête d'une opportunité. Les essais étaient souvent décourageants, mais il ne s'était pas laissé prendre par l'abandon de son rêve. C'est à Bizerte qu'il fut retenu pendant 4 mois, mais les dirigeants cabistes l'ont lâché. Sa bonne étoile a fi ni par le rattraper, lorsqu'il frappe à la porte de l'ESM. A ce moment, Walid Chettaoui coachait le club minier. Il fut impressionné par la persévérance et les dons de buteur de Chance.

Un cas d'école !

C'était lors du mercato hivernal, Chettaoui l'a intégré dans l'équipe, et ses premières apparitions ont attiré l'attention grâce à sa vitesse et son instinct de buteur. Petit de taille, il est très rapide avec des accélérations dignes d'un sprinter. Sa première saison sous la bannière « sang et or » fut couronnée de 5 buts.

Les supporters le soutenaient avec une ferveur incroyable. Pour la saison en cours, il a libéré le siens face à l'UST grâce à un but dans le temps additionnel, et récidive contre les Clubistes sfaxiens, à un moment où les siens étaient exposés à un pressing étou ant. Et comme un succès ne vient pas tout seul, il a attiré l'attention des responsables de la Fédération congolaise, qui l'ont convoqué récemment à un stage de préparation.

Pour Mohamed Ali Maalej, c'est un titulaire inamovible, alors que le club a dépensé une enveloppe colossale pour recruter d'autres attaquants, qui tardent jusqu'à présent à émerger...L'histoire de Moundzenga Chance rappelle à tous que la persévérance et la passion, conjuguées à un zeste de « chance », peuvent transformer les rêves en réalité. La réussite de M. Chance est un cas d'école. Alors qu'il continue à faire les beaux jours de l'Etoile minière, son conte de fées se poursuit, inspirant des générations futures à croire en leurs rêves où qu'ils soient.