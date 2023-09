Tunisie: Expatriés - Talbi, un joueur clinique

«Au fi l du temps, l'on apprend de ses erreurs», a récemment lancé l'international tunisien.

C'est actuellement le patron des Merlus et l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. L'arrière international tunisien, Montassar Talbi, 25 ans et taulier de Lorient, rayonne à son poste depuis ses premiers pas au stade du Moustoir au Morbihan, et même sur toutes les pelouses françaises. D'ailleurs, ses pairs sur le terrain lui ont même trouvé un surnom, celui de «Monsieur Propre», un pseudonyme ou plutôt un nom de guerre qui permet à Talbi de mesurer sa progression. En clair et pour résumer, à Lorient, Montassar Talbi annihile les attaques adverses avec une propreté rare.

Bref, avec lui, c'est tellement clinique, volet interventions, que le défenseur des Merlus n'a reçu aucun carton ! Ce faisant, au-delà d'être un joueur remarquable, Talbi est aussi aimable et bon esprit. Et il l'a che quant il est sollicité en ce sens: «Etre flanqué du sobriquet de Mr Propre, ça tourne un peu dans le vestiaire et je le prends bien. Pour moi, défendre de manière propre, c'est toujours positif». Voilà comment répond Talbi, un joueur qui a, au passage, remporté 67% de ses duels la saison dernière! Et au Merlu d'enchaîner : «Je suis un joueur qui aime être proche de l'attaquant, lui faire sentir ma présence, et qui aime gagner un maximum de duels.

Je pense que j'ai tout simplement progressé en maturité, en expérience et cela me permet de défendre de manière plus intelligente que par le passé». Talbi ajoute ensuite : «Je suis plus dans l'anticipation et surtout dans la lecture du jeu. Je sais qu'il y a des endroits où il ne faut pas faire de faute et où il vaut mieux laisser l'attaquant avec le ballon faire une passe en retrait.

Dans ce cas-là, c'est comme si j'avais gagné un duel! C'est au fi l des années et des matchs cumulés que j'apprends de mes erreurs». Depuis son arrivée à Lorient à l'été 2022, Montassar Talbi en a fait du chemin. Et à l'international tunisien de conclure: « Si tu as l'envie de progresser, tout est réuni pour pouvoir le faire ! Tu ne peux pas trouver d'excuse !». Que nos joueurs de Ligue 1 Tunisienne en prennent de la bonne graine.

Ayari prêté à Coventry

A 19 ans, le milieu Yassine Ayari, sociétaire de Brighton, a été cédé depuis quelques jours déjà à Coventry, club de Championship. Sous contrat avec Coventry jusqu'en été 2017, Ayari a certes disputé quelques rencontres de Premier League (trois au total) mais pas assez pour convaincre De Zebri, manager de Brighton qui veut surtout que le joueur gagne du temps de jeu.

Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd puisque Mark Robins, manager de Coventry City, a vite fait d'enrôler un élément «polyvalent au milieu du terrain, énergétique, doué techniquement et doté d'une vitesse de pointe intéressante». Coventry pour tremplin ? Pour un joueur dont la valeur oscille autour de 6 millions d'euros selon Transfertmarkt, nul doute que Brighton a eu raison de le céder à titre de prêt pour ensuite en recueillir «les fruits» quand il arrivera à maturité.

L'entrée de Hannibal vue par Ten Hag

Toujours à propos de Brighton mais en rapport avec le débrief de coach Ten Hag en marge de la défaite des Mancuniens face au club de la région du Sussex. Déçu par le revers sur la pelouse d'Old Trafford, le technicien néerlandais a toutefois tenu à complimenter l'international tunisien, Hannibal Mejbri : «Il a bien joué et il a fait ce qu'on attendait de lui. Hannibal a eu un impact sur le terrain. On dispose de bons joueurs, malheureusement, on a été malchanceux». Cependant, ce que Ten Hag oublie de noter, c'est que quand les Seagulls menaient largement, l'entrée de Hannibal a apporté de la fraîcheur et de l'énergie à un Onze résigné quelque peu. La frappe sublime du Tunisien, un tir rectiligne et de toute beauté, devrait lui permettre de monter en grade à l'avenir et de s'inscrire dans la continuité chez les Reds Devils.

Laidouni: «La Tunise, ça me parle!»

Aïssa Laïdouni, taulier du Team Tunisie, est récemment revenu sur son choix, celui de choisir les Aigles au détriment des Fennecs: «Clairement, les tenants et le coach du Team Tunisie m'ont prouvé qu'ils me voulaient vraiment. Ça m'a tout de suite parlé». En clair, alors que l'entourage de Djamel Belmadi lui a tourné le dos, celui des Aigles de Carthage a mis les petits plats dans les grands pour convaincre le joueur formé à Angers. Milieu robuste qui se distingue par un gros volume de jeu, Laidouni, 26 ans et sociétaire de l'Union Berlin, est forcément une bonne prise pour l'équipe de Tunisie.

Ali Abdi, l'ambitieux

Abdi, ancien défenseur latéral gauche du CA et taulier de Caen, a récemment évoqué le mercato écoulé en manifestant son ambition: «A l'avenir, je vise la Ligue 1, je veux jouer en Ligue 1. Sachez que je reçois cinq à six o res lors de chaque mercato. Il y a eu Montpellier, Nantes, Brest et Toulouse FC. Mais j'ai un penchant pour le TFC, ils ont un bon style de jeu qui me correspond. Maintenant, peut-être que mon club a des exigences fi nancières, peut-être que mon club pense que je dois faire partie intégrante d'un projet de jeu...». Sous contrat jusqu'en 2026 avec le Stade Malherbe de Caen, Abdi entend prochainement franchir un palier, peut-être en hiver si une o re répond aux attentes de son club employeur.

Et de cinq pour Elltaif

On a joué pour le compte de la coupe de Suisse ces derniers jours. Et lors de la rencontre entre Winterthur et le FC Aarau (2-1), Seif Elltaif a permis aux siens de revenir dans le match vers l'heure de jeu avant que son équipe ne porte l'estocade finale par la suite. Cinquième but de Eltaif cette saison en huit matchs disputés.