Afrique: Transferts - Meziani débarque au CA

Après moult tergiversations, l'Algérien arrive in extremis.

Le CA a réussi à inscrire Tayeb Meziani dans la liste de ses recrutements. Son contrat, déjà signé depuis vendredi, a été acté et déposé o ciellement avant la notification o cielle de l'interdiction de recrutement de la Fifa. Le joueur a accepté vers la fi n de baisser ses doléances fi nancières. Il est clubiste pour deux ans après deux expériences à l'EST et l'ESS et peut jouer en championnat et non en coupe de la CAF.

Ben Tarcha retrouve l'USBG

Après un passage de deux ans à l'USBG entre 2018 et 2020, Mohamed Ben Tarcha, milieu de 28 ans, est de retour à Ben Guerdane pour une durée de deux saisons. Après Bisha (Arabie saoudite), Abu Salim (Libye), l'Olympique de Medenine, l'ES Zarzis et la Stayda, l'ex-médian de l'EST U21 revient donc à l'USBG. Enfi n, volet fl ux sortants de l'US Ben Guerdane, l'arrière Skander Bouaïcha, 22 ans, a été cédé à titre de prêt à l'Espoir Sportif de Djerba jusqu'en été 2024.

Jabri revient à l'ESZ

L'Espérance Sportive de Zarzis a enrôlé sous forme de prêt le transfuge de l'EST, Achref Jabri, attaquant de 21 ans. Le prêt est d'une saison pour un joueur qui a déjà évolué à l'ES Zarzis la saison passée.

Mariano signe à Soliman

Brillant avec le club sénégalais d'Oslo FA, le milieu béninois Mariano Ahouangbo, 21 ans, a opté pour les Capbonais de l'ASS en paraphant un bail de deux ans. Outre Mariano, rappelons que déjà l'ASS a recruté deux «Guépards» : Anaane Tidjani et Malick Tongui. Pour revenir à Mariano, c'est une belle prise pour l'ASS, sachant que le joueur est pétri de talent et envisage surtout de rejoindre à terme la tanière des Ecureuils du sélectionneur, Gernot Rohr.

Mohamed Kanté évoque le CSS

Partant du CSS, l'avant-centre guinéen, Mohamed Kanté, 19 ans, a fi nalement déposé ses valises à Lusail City.

Le contrat signé avec le club qatari est de cinq ans et le joueur n'a ainsi pas hésité à opter pour un club divisionnaire.

L'ex-Clubiste Sfaxien s'est, cependant, livré sur son expérience achevée au CSS : «J'ai connu des moments di ciles au CS Sfaxien. Ils m'ont payé mon salaire, mais pas mes primes de rendement. Le club, en revanche, m'a beaucoup aidé, en me permettant d'exprimer mon talent. Je suis donc dans l'obligation de le remercier pour tout cela».