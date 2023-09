Sénégal: Carrelage - Mille jeunes ouvriers vont bénéficier d'un renforcement de capacités

Dakar — Au total mille jeunes ouvriers carreleurs bénéficieront bientôt à Dakar d'une formation professionnelle de haut niveau ou master class destinée à renforcer leurs capacités, a appris l'APS, mardi.

"Cette master class de 1000 jeunes ouvriers carreleurs, prévue du 5 au 6 octobre prochain au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), vise à renforcer, former et accompagner la jeunesse sénégalaise", a dit le président de l'union des jeunes entrepreneurs sénégalais (UJES), Mathieu Kadiona, lors d'un point de presse organisé en prélude à cette formation.

Il a précisé qu'après Dakar, »cette master class se poursuivra au niveau des autres localités du pays ».

Il s'est félicité de l'attitude "bien posée avec une vision claire » de l'union des carreleurs sénégalais tout en insistant sur le rôle de l'UJES qui, a-t-il souligné, vise un accompagnement de "taille" pour cette association.

» L'objectif visé, est de créer un déclic dans la vie des carreleurs, en leur donnant des outils pouvant les permettre de réorganiser leur vie quotidienne », a-t-il encore soutenu, ajoutant qu' aujourd'hui, nous savons un secteur informel qui gagne du terrain, et notre rôle est de former et sensibiliser les jeunes évoluant dans ce secteur.

Selon lui, »si nos entreprises sont formelles, nous pourront travailler par rapport à la création d'emplois".

M. Kadiona s'est réjoui de la prise de conscience des jeunes carreleurs, qui selon lui, sont entrain de comprendre qu'il est possible de rester et de gagner sa vie dans son pays, en apportant des solutions à leurs soucis de se former.

"On avait entamé des séances de travail avec l'UJES pour accéder à des journées de formation en entreprenariat, raison pour laquelle nous sommes venus avec tous les carreleurs", a pour sa part, expliqué, le président de l'union nationale des carreleurs du Sénégal, Mamadou Ndiaye, soulignant l'importance de cette formation qui leur permettra de valoriser et de sécuriser leur métier.