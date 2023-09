Angola: Le Président angolais s'exprime ce mercredi à l'ONU

New York — Le Président de la République, João Lourenço, s'exprime ce mercredi au siège des Nations Unies, au cours de la deuxième journée des débats de la 78ème session de l'Assemblée générale de l'ONU.

Selon la liste des intervenants à laquelle l'ANGOP a eu accès, le Chef de l'Etat angolais sera le 16ème à prendre la parole, après son homologue croate, Zoran Milanović.

Au total, 40 chefs d'État et de gouvernement devraient prendre la parole ce mercredi pour aborder les grands problèmes mondiaux de l'humanité, tels que le changement climatique et les conflits armés.

La plénière, qui se poursuivra jusqu'au 26 du mois en cours, débute par l'intervention du président des Seychelles, Wavel Ramkalawa, suivi de Paul Kagame, président du Rwanda, et de Nikos Christodoulides, de Chypre.

La liste comprend également les chefs d'État de Namibie, Hage Geingob, de Roumanie, Klaus Werner Iohannis, du Suriname, Chandrikapersad Santokhi, de Bosnie-Herzégovine, Zeljko Komšić, du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, de Lituanie, Gitanas Nausėda et de l'Équateur, Guillermo Lasso Mendoza.

Le panel d'orateurs comprend également le Président de la Slovaquie, Zuzana Čaputová, de la Finlande, Sauli Niinistö, de la Bulgarie, Rumen Radev, de la Lettonie, Edgars Rinkēvičs, de la République de Corée, Yoon Suk Yeol, du Tadjikistan, Emomali Rahmon, des Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento, de l'Estonie, Alar Karis, des Comores, Azali Assoumani, de la République Dominicaine, Luis Rodolfo Abinader Corona, de la Moldavie, Maia Sandu, de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, de Monaco, Prince Albert II, du Chili, Gabriel Boric Font, de la Mongolie , Khurelsukh Ukhnaa.

La deuxième journée du débat général sera complétée par les interventions des représentants de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh, du Libéria, George Weah, de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, d'Eswatini, du roi Mswati III, des Îles Marshall, David Kabua, du Botswana, Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi, de l'Italie, Giorgia Meloni, d'Espagne, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, de São Tomé et Príncipe, Emery Trovoada, de la Belgique, Alexander de Croo, du Liban, Mohammad Mikati, de la Libye, Fatalla AF Elzuni, respectivement.

Il convient de rappeler que le Président angolais promeut, en marge du débat général, plusieurs rencontres bilatérales, dans le cadre de l'agenda de renforcement de la diplomatie économique.

Parmi les entités reçues figurait le président du Kenya, William Rutu, avec qui il a discuté du renforcement des relations entre les deux États.

A l'issue de la réunion, aucune déclaration à la presse n'a été faite.

L'Angola et le Kenya ont signé en 2014 un accord général qui contient des instruments juridiques liés à la consultation politique et à la création d'une commission mixte, notamment dans le domaine des transports.

Du côté angolais, de nouveaux domaines de coopération ont déjà été identifiés, tels que l'éducation, le tourisme, l'agriculture et la santé.

Avec une population estimée à environ 51 millions d'habitants, le Kenya représente la plus grande économie d'Afrique de l'Est et la cinquième économie d'Afrique subsaharienne.

Le secteur des télécommunications représente 62 pour cent du PIB, suivi de l'agriculture, avec 22 pour cent.

Mardi également, le président João Lourenço a rencontré son homologue nigérian, Bola Tinubu, et la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, le Premier ministre de São Tomé et Príncipe, Patrice Trovoada, et Samantha Power, administratrice de l'Agence des États-Unis pour le développement. Développement international (USAID).

Avec cette dernière, il a poursuivi les discussions tenues lors du Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique et l'augmentation du commerce et des investissements à travers le Corridor de Lobito.

Dans la matinée, le Chef de l'État angolais a participé à la séance d'ouverture de la 78ème Assemblée générale des Nations Unies, un événement qui a réuni des centaines de chefs d'État et de gouvernement à New York.

Lundi, le Président de la République a tenu une réunion avec ses homologues d'Estonie, Alar Karis, et des Comores et de l'Union africaine, Azali Assoumani.

De même, il a reçu l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni et dirigeant de l'Institute for Global Change, Tony Blair, ainsi que Scott Nathan, PDG de l'Internationalization Finance Corporation (DFC) des États-Unis, et Jacob Stausholm, PDG de Rio Tinto.

João Lourenço est à New York depuis samedi dernier à la tête d'une haute délégation gouvernementale, pour participer aux travaux de la Semaine de haut niveau des Nations Unies.

Dans ce contexte, il a participé lundi au Sommet des Objectifs de Développement Durable (ODD), où il a fait une déclaration axée sur la stratégie de la SADC pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2030.

Dans son discours, il a parlé des progrès, des contraintes et des défis de cet organisme régional dans la réalisation de cet objectif et d'autres objectifs mondiaux, et a défendu un effort coordonné pour éliminer les contraintes qui découragent les investisseurs.