Angola: Le PREI formalise plus de 250 mille emplois informels dans la première phase

Luanda — Le Programme de Reconversion de l'Économie Informelle (PREI), en cours dans le pays depuis 2018, a formalisé, dans une première phase, plus de 250 mille travailleurs informels, a rapporté mardi, à Luanda, la ministre de l'Administration Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale, Teresa Rodrigues Dias.

Intervenant à l'ouverture du 1er Forum International pour la Reconversion de l'Économie Informelle, la gouvernante a déclaré que l'Exécutif était engagé à poursuivre le processus susmentionné, qui, en plus de régulariser les opérateurs, a également créé plus de neuf mille nouveaux emplois.

Face au défi, a-t-elle poursuivi, les travailleurs informels continuent d'être encouragés à adhérer au programme, en s'adressant aux administrations municipales, à l'Administration générale des impôts (AGT), à l'Institut national de sécurité sociale (INSS) et au Guichet Unique d'Entreprises (GUE).

Selon la ministre, en se régularisant, ces citoyens pourront épargner pour leur protection sociale à l'avenir, lorsqu'ils ne seront plus en service actif, et disposer d'un certain revenu pour eux et leur famille.

Pour sauvegarder la dignité que le Gouvernement entend accorder à ces opérateurs, la ministre appelle les acteurs concernés à payer des microcrédits aux institutions bancaires et les dépenses de sécurité sociale, afin qu'ils aient des revenus lorsqu'ils ne pourront plus travailler.

Teresa Rodrigues Dias a souligné que le PREI est une préoccupation de l'Exécutif, qui a créé une commission interministérielle pour traiter ce processus, qui a comme domaines les plus préoccupants l'agriculture, la pêche et les services domestiques, secteurs où il faudrait faire plus de travail pour promouvoir inclusion de ces citoyens.

A l'occasion, la ministre a réaffirmé que le Gouvernement travaillera davantage pour améliorer de nombreux services complémentaires au Programme de requalification de l'économie informelle, avec l'expansion des projets « Simplifica », Kwenda, Programme de diversification de l'économie et de substitution des importations (PRODESI).

Concernant les conditions, la gouvernante a également évoqué l'amélioration des routes, pour transporter les produits de la campagne vers la ville et ainsi obtenir plus de ressources financières.

"Dans ce nouveau paradigme, au fur et à mesure que nous progressons, nous prenons conscience des points critiques que nous améliorons, comme le cas des inscrits qui ne cotisent pas à l'Institut National de Sécurité Sociale (INSS), le ciblage correct des crédits, entre autres aspects", a-t-elle souligné.

La ministre a remercié les experts nationaux et étrangers qui débattent sur le sujet et échangent leurs expériences, étant donné qu'en 2015, l'Organisation Internationale du Travail (OIT) considérait « qu'il existe un besoin global de convertir les économies informelles en économies formelles, afin qu'il y ait plus de ressources dans les caisses de l'État avec des fonds provenant des recettes fiscales.

L'événement, qui a pour thème "Reconversion de l'économie informelle - un vecteur de croissance et de viabilité fiscale en Angola", compte sur la participation de responsables gouvernementaux, de représentants des gouvernements provinciaux, d'hommes d'affaires, d'associations, d'organisations des Nations Unies et d'experts étrangers.

Dans ce document sont débattus « Les défis de la transition de l'économie informelle », « La durabilité économique dans les pays développés », « Les bonnes pratiques sur l'approche de la transition de l'économie formelle à l'économie informelle - expérience internationale ».

Lors de cette première journée, les participants ont également abordés le « Nouveau paradigme de la transition de l'économie informelle à l'économie formelle », « Le rôle de la communication et de la sensibilisation dans le processus de formalisation » et « l'inclusion financière dans la formalisation économique ».

Le 1er Forum International pour la Reconversion de l'Économie Informelle à Formelle, se termine ce mercredi, avec des visites aux marchés de São Paulo (Sambizanga), pour observer sur place les résultats du PREI, et à Catintom (Maianga), aux installations du Service Intégré pour la Reconversion de l'Economie Informelle (SIREI).