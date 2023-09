Afrique: Le PR aborde la coopération avec son homologue kenyan

New York — Le Président de la République, João Lourenço, a discuté mardi, au siège des Nations Unies à New York, de questions d'intérêt commun avec son homologue kenyan, William Rutu.

Le renforcement des relations entre les deux États était le thème principal de la réunion, tenue en marge du débat général de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se déroule jusqu'au 26 septembre, avec la participation de plus de 196 intervenants.

A l'issue de la réunion, aucune déclaration à la presse n'a été faite.

L'Angola et le Kenya ont signé en 2014 un accord général qui contient des instruments juridiques liés à la consultation politique et à la création d'une commission mixte, notamment dans le domaine des transports.

Du côté angolais, de nouveaux domaines de coopération ont déjà été identifiés, tels que l'éducation, le tourisme, l'agriculture et la santé.

Avec une population estimée à 51 millions d'habitants, le Kenya représente la plus grande économie d'Afrique de l'Est et la cinquième d'Afrique subsaharienne.

Le secteur des télécommunications représente 62 pour cent du produit intérieur brut (PIB), suivi de l'agriculture, avec 22 pour cent.

Mardi également, le Président João Lourenço a rencontré son homologue nigérian, Bola Tinubu, et la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, entre autres entités politiques et économiques.

%

Auparavant, le Chef de l'État angolais avait participé à la séance d'ouverture du débat général de la 78ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, un événement qui a réuni des centaines de chefs d'État et de gouvernement ou leurs représentants à New York.

Lundi, le Président de la République a tenu une réunion avec ses homologues d'Estonie, Alar Karis, et des Comores et de l'Union africaine, Azali Assoumani.

Il a également reçu l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni et dirigeant de l'Institute for Global Change, Tony Blair, ainsi que les PDG de l'Internationalization Finance Corporation des États-Unis, Scott Nathan, et de Rio Tinto, Jacob Stausholm.

João Lourenço est à New York depuis samedi dernier, à la tête de la délégation du gouvernement angolais participant aux travaux de la Semaine de haut niveau des Nations Unies.

Dans ce contexte, il a participé lundi au Forum politique de haut niveau sur le développement durable, où il a fait une déclaration axée sur la stratégie de la SADC pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2030.

Dans son discours, il a parlé des progrès, des contraintes et des défis de cet organisme régional dans la réalisation de cet objectif et d'autres objectifs mondiaux, et a défendu un effort coordonné pour éliminer les contraintes qui découragent les investisseurs.