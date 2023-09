Congo-Brazzaville: Festival Mboté Hip-Hop 2023 - La 7e édition s'invite le 23 septembre à l'IFC

Tout est quasi prêt pour faire vivre au public brazzavillois une soirée riche en sonorités urbaines. En tête d'affiche, Sosey, Waye, BGS et biens d'autres artistes congolais ainsi qu'étrangers.

C'est une palette de fraîcheur juvénile et de talents variés que prévoit cette année le rendez-vous de la musique urbaine. Entre artistes confirmés et ceux en herbe, la scène promet d'être électrique et pleine de surprise.

Comme artistes confirmés, on compte Sosey. Originaire de Pointe-Noire, Jo-Phaite de son vrai nom est un auteur-compositeur congolais naviguant entre le rap, le dancehall, l'Afro-dance, l'Afropop, le RnB et le Hip-Hop. L'artiste a débuté sa carrière avec plusieurs singles dont « Wapi Ngué » (2015). C'est en 2016 que Sosey se fait connaître au grand public avec « Ko yoka té ». Un morceau qui lui a valu une tournée africaine et la participation à de célèbres émissions. Puis des singles s'en sont suivis tels « Miss your body », « Be my woman » ... En 2018, Sosey rejoint pour une courte durée Sony Music France. Néanmoins, cette collaboration lui aura permis de coopérer avec de nombreux artistes de la scène congolaise et internationale.

COAprès cela, l'artiste prend une pause pour revenir plus reluisant en début 2023 avec son titre afropop aux influences de zouk « Deux à deux », suivi quelques mois après de « Faya ». Depuis, l'artiste garde en haleine les mélomanes au rythme de ses mélodies tendres et douces. C'est avec plaisir qu'il entend bercer musicalement le public brazzavillois ce week-end à l'IFC.

Outre Sosey, le festival Mboté Hip-Hop comptera une fois de plus sur la présence scénique et la discographie de l'artiste Young Ace Waye pour réjouir le public qui fera son déplacement pour assister à l'événement. Pour la petite histoire, c'est au sein de son groupe Bones Clique, composé de Snom, Slmsi, GRC, et B-Tween que l'artiste a débuté sa carrière. Il sort en 2014 la mixtape « The Bone Theory » avec Bones Clique puis son EP « Dear uncle Sam » la même année. Son single « Le Bord la », sorti en novembre 2018, connaît un grand succès et le propulse sur la scène nationale.

Son single « Mbok'Oyo » tourné exclusivement à Brazzaville, entre à la 130e place au top 200 du Hip-Hop français sur iTunes. C'est avec ce titre qu'il a remporté le Prix Rfi Découvertes 2020 et, depuis, l'artiste vit ses instants de gloire entre son pays natal et l'étranger pour diverses collaborations.

Fille de l'ancien rappeur DJ King Biggerman, la jeune artiste brazzavilloise Jessy B sera également de la partie du festival Mboté Hip-Hop 2023. De son vrai nom Jessica Francia Diatsona Biggerman, la vingtaine pile, l'artiste a grandi avec le flow et s'impose aujourd'hui comme l'une des rappeuses confirmées du Congo. Elle fait sa première scène au côté de son père alors qu'elle n'avait que cinq ans. Un monde qu'elle ne quittera plus, après en avoir pris le goût.

Quelques années plus tard, elle se met à écrire des textes et enregistre son premier single « Barbe à papa », qui lui fera prendre conscience de sa passion pour la musique et de son talent d'artiste. Avec sa voix grave et son style singulier, Jessy-B sait trouver les mots justes pour faire vibrer ses fans.

La Côte d'Ivoire représentée cette année

Dans un milieu à dominance masculine, de plus en plus de femmes ivoiriennes se frayent un chemin pour se hisser au sommet des classements. C'est le cas de Brou Andréa Carolle, de son nom d'artiste DRE-A. Ancienne étudiante en communication à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, c'est en 2019 que la jeune artiste décide de se lancer pleinement dans une carrière musicale. C'est à travers plusieurs vidéos de rap freestyle qu'elle se construit une notoriété. Son premier single « On fait comme dab » sort en octobre 2019.

Depuis, elle en a fait du chemin. Désormais sous la protection de Sony Music, Dre-A a sorti son premier EP de sept titres « Rap ivoire c'est pas lycée garçon » le 8 mars dernier. Le choix de cette date n'est pas anodin. On y retrouve ses collaborations avec les rappeuses Mosty et Le Juiice entre autres.

Des artistes en herbe à découvrir

Avant la montée sur scène des têtes d'affiche du festival, l'Iinstitut français du Congo (IFC) entend céder le podium aux gagnants des tremplins Mbote Hip-hop 2023, catégorie Musiques urbaines. Il s'agit entre autres de Bak Dan. Cet artiste qui a remporté la première place suite aux battles mettra en avant, pour la première fois, le gospel chrétien. Son talent et sa présence scénique sont à découvrir ce 23 septembre.

En dehors de lui, Meetry Kharabelo et Nayanka, arrivés respectivement en deuxième et troisième places, pourront également faire parler de leurs talents lors de l'événement.

Notons que l'entrée au festival Mboté Hip-Hop est gratuite.