Congo-Brazzaville: Coopération culturelle - L'ambassade du Cameroun entend soutenir le Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza

Le nouvel ambassadeur de la République du Cameroun en République du Congo, Louis Magloire Keumayou, a manifesté le désir de son institution de soutenir le Mémorial Pierre- Savorgnan-de-Brazza lors de sa visite en ce haut lieu d'histoire du Congo.

« Comment ne pas saluer tout particulièrement l'immense travail de la directrice générale du Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, dont le niveau de culture et de maîtrise du sujet nous a fortement impressionnés. Un travail de fond va désormais se faire entre l'ambassade du Cameroun et le mémorial, pour restituer à cette partie de l'Afrique toute son histoire », a écrit le diplomate camerounais dans le livre d'or du Mémorial Pierre-Savorgnan- de-Brazza.

Par ces propos, Louis Magloire Keumayou a exprimé vivement la volonté de l'ambassade du Cameroun au Congo de soutenir le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza dans sa vision de préserver les valeurs historiques et culturelles, à travers un partenariat que les deux parties mettront en place. A propos, il convient de rappeler que ce mois de septembre parait clairement comme un mois riche en partenariats pour le haut lieu historique et culturel du Congo. En effet, depuis le début de ce mois en cours, le Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza a renforcé sinon noué comme souvent des partenariats avec les ambassades d'Italie, d'Algérie et du Cameroun.

C'est donc lors de sa visite du mausolée que l'ambassadeur du Cameroun a manifesté le désir de créer des partenariats entre le Mémorial et les musées du Cameroun. Car, pour lui, le mémorial est un lieu de mémoire de l'histoire d'Afrique centrale et doit être connecté avec les musées du Cameroun pour restituer cette partie de l'histoire de l'Afrique centrale.

« C'est une oeuvre immense qui à elle seule résume tout le travail de diplomatie culturelle abattu par le chef de l'État, le président Denis Sassou N'Guesso. Et je pense qu'il faudra, sans m'inspirer, comprendre aujourd'hui à quel point le passé historique d'un pays comme le Congo va nourrir pour longtemps encore tout le dynamisme qui devrait se mettre en place par les peuples africains pour exister et se positionner dans le grand chantier mondial du développement qui parait complexe jusqu'aujourd'hui. Pourtant, nous avons tous les atouts en nous appropriant notre histoire pour devenir de véritables leaders parce que nous avons l'avantage plus que d'autres d'être la synthèse parfaite du monde de demain », a-t-il déclaré à l'issue de sa visite.