Sénégal: Tests de laboratoire dans les cabinets médicaux privés - Une entrave à la réglementation

Les cabinets médicaux ne sont pas autorisés à faire des analyses biomédicales. Ils doivent se limiter à l'exercice médical pour lequel ils ont reçu l'agrément. Cette révélation est du professeur Amadou Moctar Dièye, directeur national des laboratoires de santé publique du Sénégal.

Au Sénégal, plusieurs cabinets médicaux réalisent des tests biomédicaux au sein de leurs structures. Dans des officines privées, le constat est aussi patent. Ayant très souvent le matériel pour le réaliser, un personnel de santé est souvent recruté ou sollicité pour faire l'opération. Dans d'autres cas, le médecin ou le pharmacien qui est un biologiste le fait. Par leur entremise, des tests sont envoyés à l'étranger pour être effectués. Dans les hôpitaux publics, en l'absence de test disponible par manque souvent de réactifs, les médecins ou des prestataires orientent les patients dans le privé.

Interpellé sur cette question lors de la validation du programme spécial de développement des laboratoires du Sénégal, le directeur national des laboratoires de santé publique, le professeur Moctar Dièye, a laissé entendre que « ce qui se passe dans ces cabinets médicaux, c'est que parmi eux, il y a ceux qui font du laboratoire. Et cela n'est pas autorisé».

Selon le professeur Dièye, ces cabinets ont reçu des agréments du ministère de la Santé pour pratiquer des actes médicaux, tels que la consultation, la chirurgie, la prescription entre autres. « Nous travaillons pour que cela cesse. Si vous avez des laboratoires qui ne sont pas autorisés, les résultats qui seront issus de ces analyses ne sont pas forcément fiables. Et c'est quelque chose de très dangereux pour les populations qui les fréquentent ». Et de poursuivre : « vaut mieux ne pas donner des résultats que de donner ceux qui sont erronés. Aujourd'hui, le médecin se base toujours sur ces résultats pour le traitement du patient. Si vous dites que quelqu'un a de la Covid-19 alors qu'il ne l'a pas, cela pose problème. Il faut que les gens se conforment à la réglementation». Le médecin ou le pharmacien biologiste est donc habilité à faire des actes de laboratoire.

Cependant, s'ils décident d'ouvrir leur cabinet médical ou leur pharmacie, ils doivent se conformer à la réglementation qui dit que le pharmacien d'officine privé doit se limiter à la vente de médicament, le conseil et le médecin à la consultation et la prescription. Toutefois, il faut dire que dans le secteur privé, il y a des cabinets dédiés aux analyses.

Ces derniers ont reçu des agréments rien que pour réaliser des tests. «Ces cabinets médicaux doivent travailler sous la responsabilité et sous la surveillance d'un laboratoire de biologie médicale agréé qui va valider les résultats », a déclaré le directeur des laboratoires de santé publique. Et de renseigner : « j'appelle la population à faire attention. Les laboratoires agréés sont sur internet avec des numéros d'agrément et ils sont inspectés régulièrement. Là oui, on peut garantir la fiabilité des résultats des analyses. Et si on le fait ailleurs, on ne peut pas certifier la fiabilité des tests rendus ».