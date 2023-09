Madagascar: Lutte contre la corruption - Des anciens membres de la CENI interpellés par le BIANCO

Neuf. C'est le nombre des anciens membres de la CENI, interpellés par le BIANCO pour détournement de biens publics, abus de fonction et conflit d'intérêts. C'est ce qu'on peut lire sur le site officiel du Bureau d'Ambohibao. Il s'agit du président, des trois vice-présidents, de deux rapporteurs et des trois conseillers. « Dans le but de recouvrer les avoirs illicites, le BIANCO a saisi neuf (09) voitures tout-terrain et onze (11) motos cross lors de ses investigations », poursuit-on. Des informations indiquent toutefois qu' « après délibération de la CENI, ces voitures ont été mises à la disposition de ses membres durant un temps limité mais il ne s'agit pas d'un transfert de propriété ». On fait ainsi face à une soumission interprétative. « Il s'agit d'une restitution volontaire mais non pas une saisie », continue notre source tout en précisant que « les concernés ont voulu remettre les voitures tout-terrain à la CENI mais cette dernière a désisté ».

Les dossiers de procédure établis sur cette affaire ont déjà été transmis au Pôle Anti-Corruption (PAC) d'Antananarivo et la Chambre de saisie et de confiscation des avoirs a récemment statué en faveur de la saisie de ces biens publics volontairement non restitués par leurs détenteurs, comme le BIANCO l'indique.

Quoi qu'il en soit, suite à une plainte reçue le 21 mars 2023, le Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO) a mené des investigations concernant la non-restitution par les anciens membres du Bureau permanent de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) des matériels roulants mis à leur disposition après l'expiration de leur mandat électif. « Malgré la sommation interpellative par voie d'huissier et les lettres de mise en demeure qui leur ont été adressées par cet Organisme Indépendant en vue de la mise en oeuvre des élections, ces matériels n'ont pas été restitués », précise le BIANCO avant d'indiquer qu'il est déjà dessaisi de cette affaire à la suite de la transmission au PAC des procès-verbaux, les matériels ainsi saisis sont remis ce jour (19 septembre 2023) à l'Agence de Recouvrement des Avoirs Illicites (ARAI) chargée de les conserver et de les gérer.