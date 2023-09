Madagascar: Runs-Troisième manche - Bryan Ratsivahiny champion chez les jeunes

Le jeune pilote, Bryan Ratsivahiny, a établi un nouveau record personnel lors de la troisième manche du championnat de Madagascar des runs sur 400m, dimanche à Arivonimamo, comme il a été reporté : « Sur les 4 passages accomplis, le meilleur temps qu'on a obtenu (bien que malheureusement, il n'a pas été considéré dans les résultats officiels) a été de 13s95 au volant de sa 205 T8 ». Cette performance lui a permis de surpasser son ancien chrono de 15.30sec enregistré l'an dernier, lui ayant valu le titre dans la catégorie rookie et le titre de vice-champion chez les jeunes en 2022. Bryan a partagé son enthousiasme : « C'était merveilleux ! Les efforts que l'on a fournis durant tout ce temps et particulièrement ces dernières semaines ont porté leurs fruits finalement ».

Pour lui, c'est l'accomplissement d'un rêve. « Un petit rêve devenu réalité pour le gamin que je suis, certes, mais c'est aussi un nouveau défi pour l'avenir. On ne s'arrête pas là, tout ne fait que commencer !! Tout cela a été possible grâce à Dieu, à mes parents que je remercie beaucoup, à ma famille et tous les supporters, mais surtout à mon équipe inégalable qui a su opérer la magie avec moi : les tontons Tahiry Heriniaina, Rija et Mamy, les mécanos, les tontons et frères dans le Run », exprime-t-il. Il est clair que Bryan est en bonne voie pour remporter le titre chez les jeunes cette saison, et ce succès est le fruit d'une passion qui a débuté dès le plus jeune âge. Bryan a commencé à conduire à l'âge de 9 ans. Le sport mécanique est devenu sa passion. D'ailleurs, son père était un ancien pilote et il lui a transmis cette passion avec la même voiture 205.