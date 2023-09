Congo-Kinshasa: Doter Félix Tshisekedi d'une majorité écrasante au Parlement, Elections 2023 - Tony Kanku, Tryphon Kin-kiey, Laurent Batumona...font bloc

*Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fils de Feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba d'heureuse mémoire, est en bonne voie pour décrocher un deuxième mandat et conserver le fauteuil présidentiel à l'issue des scrutins du 20 décembre 2023. C'est l'assurance qu'il a obtenu de l'Alliance des Acteurs Attachés au Peuple (AAAP). Dans une déclaration lue par son Porte-parole, Tryphon Kin-kiey Mulumba, après une réunion du bureau politique présidé par son Autorité Morale, Tony Kanku Shiku, en présence de Laurent Batumona, Autorité Morale d'AMSC, ils ont proclamé haut et fort le soutien indéfectible de l'AAAP au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un second mandat. Cette méga plateforme politique traine derrière elle 62 partis politiques, des personnalités et des organisations de la société civile.

Déclaration politique de AAAP et Alliés

Au nom du Représentant et Autorité Morale, Tony Kanku Shiku a réuni le bureau politique d'AAAP en réaffirmant haut et fort le soutien indéfectible et sans équivoque à toutes les institutions de la République dirigé par Jean-Michel Sama Lukonde Kienge.

L'AAAP et ses Alliés se disent totalement prêts à réaliser le double objectif de réélection de l'Autorité Morale Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'Etat et de lui doter d'une majorité écrasante, homogène, loyale et disciplinée à l'issu des scrutins prévus le 20 décembre 2023.

La Plateforme et ses Alliés sous le leadership du camarade Tony Kanku Shiku réaffirme son soutien à nos forces de défense ainsi qu'aux valeurs républicaines de démocratie et Etat de droit.

A l'issu de cette réunion, la plateforme AAAP a décidé d'adresser un rappel à l'ordre à un camarade dont une prise de position a heurté le principe républicain de solidarité devant guider tout membre dans l'élan collectif de défense des intérêts politiques du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.