Afrique: Sur le podium aujourd'hui au CWB de Kinshasa - La Cie Théâtre de Marconte et la Cie Zoukouyanyan/Guyane donnent rendez-vous aux kinois !

"La Cie Théâtre de Marconte" est en pleine résidence d'un spectacle de marionnettes au Centre Wallonie Bruxelles avec la Cie Zoukouyanyan/Guyane.

Au programme le projet "S.eau.S" qui a pour but de sensibiliser les enfants et les parents pour la protection de l'environnement et surtout de l'eau.

Communiqué

Le projet "S.eau.S" a pour but de sensibiliser les enfants et les parents pour la protection de l'environnement et surtout de l'eau.

Ce mercredi 20 septembre à 17h30, au centre Wallonie Bruxelles, une restitution vous est réservée afin de découvrir le spectacle avant sa présentation au grand public.

Cordialement bienvenue à tous. Chez nous, l'invité est capable d'inviter son invité sans invitation!

Texte de Grâce, Fabrication marionnettes: S.konde, mise en scène de Ulrich N'toyo

Comédiens et manipulateurs: Grâce Kiyombo, Henoch Kiyombo et S.konde

Assisté par Chardy Masamuna et Winn'art

Production David Mérour.