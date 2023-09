Congo-Kinshasa: OCC - Mme le DGA Christelle Muabilu à l'écoute des agents et cadres de la Direction Provinciale de Kinshasa

Après la visite surprise dans les départements centraux Laboratoire et Contrôle des Importations, Madame le Directeur Général adjoint, Christelle Muabilu, dans son itinérance, a, une fois de plus, surpris les agents et cadres de la Direction Provinciale de Kinshasa, « DIRKIN » en sigle, et du Département de la Métrologie. L'Agence de l'Aéroport de N'djili a été la première étape de la visite d'inspection.

Comme hier, en effet, Christelle Muabilu, agissant comme la Première Dame de fer de l'OCC, est venue palper du doigt les conditions dans lesquelles les agents et cadres travaillent et surtout, pour les encourager.

Aux problèmes des locaux et tenues de travail qu'ont posés les agents et cadres, Mme le Directeur Général Adjoint les a informés que tout a été déjà mis en place pour la matérialisation de tous les besoins surtout en ce qui concerne les tenues le travail, car étant déjà à la frontière. Tout est déjà fait et il ne reste que la livraison de tous ces matériels et tenues.

Mme le DGA, Christelle Muabilu, a tenu à féliciter le nouveau staff dirigeant de l'Agence de Kin-Aéro, en l'occurrence, le Chef d'Agence Emmanuel Tshimpaka et son adjoint Felly Kayembe ; car, à peine installé, l'Agence a vu ses recettes maximisées.

Le Chef d'Agence Emmanuel Tshimpaka a, quant à lui, remercié Mme le Directeur Général Adjoint pour cette visite de travail et surtout, pour les différents conseils qu'elle leur a prodigués.

Il a indiqué, enfin, que Mme Christelle Muabilu est tellement d'une oreille attentive qu'elle a même déjà répondu à leurs doléances.

Il a rassuré l'autorité de faire encore mieux en exploitant d'autres créneaux.

Après cette étape, elle s'est rendue à Kingabwa où elle s'est appesantie sur le fonctionnement du Département de la Métrologie en plein déménagement.