Congo-Kinshasa: Elections 2023 - Alain Inkabanga exhorte les militants et militantes de la CRD de s'allier derrière les autorités du parti pour avoir beaucoup d'élus

A quelques mois des élections 2023, soit le 20 décembre prochain, tous les états-majors sociopolitiques affûtent déjà des stratagèmes pour avoir plus d'élus. C'est dire que le peuple congolais devra élire un président, des députés nationaux et provinciaux, ainsi que des conseillers municipaux. Surtout que depuis plusieurs mois, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) prépare avec une vitesse de croisière ces échéances. Ce qui rassure à ceux qui sont encore dubitatifs qu'il aura bel et bien élection le 20 décembre 2023. Pour ce faire, la CENI a démontré techniquement qu'aucun glissement n'est envisageable.

Très rassurant, Alain Inkabanga Tseke, cadre influent de la Convention pour la République et la démocratie (CRD), parti politique cher au président de la chambre basse du parlement congolais, Christophe Mboso N'Kodia, exhorte le peuple congolais à avoir confiance en la CENI qui rassure la tenue des élections dans le délai constitutionnel.

«Nous devons avoir confiance en la CENI. Les élections auront bel et bien lieu. Il est juste question de s'apprêter pour affronter ces échéances qui seront organisées démocratiquement et dans un climat apaisé»,a rassuré Alain Inkabanga.

Pour preuve, toutes les autorités affirment que les élections auront bien lieu « dans le délai constitutionnel» et, surtout, la CENI a jusqu'à présent, respecté son calendrier. Elle a « enrôlé» (enregistré) les électeurs et leur a délivré des cartes. Cela lui a permis de refaire le fichier électoral, qui a été toiletté par un « audit externe» et a servi de base à la loi de « répartition des sièges», promptement votée par le Parlement et promulguée le 15 juin 2023.

%

Critères d'éligibilité

Comme un vrai démocrate, Alain Inkabanga lance un appel vibrant à tous les congolais qui seront aux urnes le 20 décembre prochain, de voter en toute responsabilité. C'est dire qu'il faille élire des candidats ayant de bons projets pour la République démocratique du Congo.

«Le vote ne doit pas être familial ou par influence. Nous devons élire des candidats qui ont une vision plus précise pour le développement de la République démocratique du Congo. Les électeurs ne doivent pas être influencés par qui que ce soit. Les critères doivent être basés sur l'avenir de notre pays. Votons en toute responsabilité», a insisté Alain Inkabanga.

Il convient de signaler que Alain Inkabanga Tseke, la Convention pour la République et la démocratie (CRD), et son leader Christophe Mboso, portent la candidature de Félix Tshisekedi à la Présidentielle du 20 décembre 2023.

Dans sa casquette du cadre influent de la CRD, Alain Inkabanga souhaite plein succès au président a.i. sortant du parti, André Mavungu, appelé aux fonctions du DGA à l'ONEM et à l'Ancien Vice-président de la CRD, Nicolas Mboso, qui est actuellement le président a.i. entrant au sein du parti cher à Christophe Mboso.

Ambitieux et visionnaire de la RDC, Alain Inkabanga est candidat du district de Lukunga, dans la Ville-province de Kinshasa. Très réclamé par la population de Lukunga pour la députation nationale, Alain Inkabanga exhorte son association « Les Amis de Alain Inkabanga" et tous les militants et militantes de la CRD de s'allier derrière les autorités du parti pour avoir beaucoup d'Elus. C'est dire qu'il est plus qu'urgent de peaufiner davantage des stratégies pour des élections du 20 décembre prochain. Car, il est et restera le fils idéologique de Christophe Mboso.