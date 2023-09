Congo-Kinshasa: Appel du Roi Mfum'ngol Moka Mpati pour les élections législatives et provinciales dans le territoire de Bagata

*En souscrivant préalablement au message de la Cenco à l'occasion de la 60ème Assemblée plénière des évêques du Congo exhortant aux congolais de sanctionner ceux qui ont mal géré le pays en servant leurs propres intérêts et de dire non aux opportunistes, aux tribalistes et népotistes, je saisis ce cadre pour affirmer que le vote est un acte civique. Les élections constituent un enjeu de taille, un rendez-vous de l'histoire. Le vote est un acte patriotique. Il transcende le clan, la tribu ou l'ethnie. Le choix doit être consciencieux et porter sur les meilleurs candidats ; ceux qui peuvent valablement nous représenter et qui ont une probité morale et intellectuelle reconnue.

Pour les législatives et les provinciales à venir

A mes frères et soeurs du territoire de Bagata, sachez que le bon choix du candidat est la promesse d'une bonne gouvernance à venir. Le choix ne doit être ni suiviste ni opportuniste ; il devra être susceptible de sceller positivement le destin de tout notre pays en portant aux différents postes (national, provincial) des personnes capables.

Je vous exhorte d'examiner les candidats sur les points suivants :

- leur exemplarité en société ;

- leur vertu morale ;

- leur intégrité et leur humanisme dans leurs rapports sociaux et professionnels .

Le bon candidat doit convaincre par son bilan et la pertinence de son nouveau programme. Il est celui qui se sent investi d'une mission qui dépasse sa personne, celui qui recherche le bien être de la population .

Enfin, à la jeunesse du territoire de Bagata, je vous demande de choisir des candidats qui vont vous permettre d'avoir un avenir meilleur au Congo en général et dans le territoire de Bagata en particulier.

Votez responsable, votez utile, afin qu'il y ait des changements que vous attendez dans votre vie.

Voici le type d'homme et de femme avec qui votre Roi veut travailler

Au regard des révolutions pratiquées dans de nombreux palais, j'estime que les points suivant doivent asseoir le profil du bon candidat dans le Bagata :

-la loyauté : elle ne se réduit pas dans des déclarations d'intention, elle se traduit dans les actes. La loyauté interdit les doubles discours et la duplicité des postures. Les hommes et femmes qui doivent travailler avec moi doivent savoir que la loyauté est un devoir ;

-la recherche de l'excellence : l'excellence est le socle de la réussite et distingue ceux qui la pratiquent par l'efficacité, la précision, la dextérité. Elle est la recherche de la perfection.

Je souhaite que les candidats qui seront choisis par les citoyens du territoire de Bagata insufflent une nouvelle dynamique de changement.

Pour le Roi Mfum'Ngol,

Professeur Florent Kaniki Gabati

Membre des cerveaux de la Cour