Afrique: Royaume-Uni et l'Afrique (UK-AIS) - Dr. Alastair McPhail à Kinshasa

*Visite de l'envoyé britannique pour le sommet d'investissement entre le Royaume-Uni et l'Afrique (UK-AIS) à Kinshasa.

Dr. Alastair McPhail, CMG OBE, l'envoyé britannique pour le sommet d'investissement entre le Royaume-Uni et l'Afrique (UK-AIS) se rend à Kinshasa cette semaine pour une visite officielle de trois jours. Ce serait sa première visite en Afrique depuis sa prise des fonctions dans son rôle d'envoyé.

Le UK-AIS qui se tiendra à Londres en 2024, réunira les Chefs d'Etat et de gouvernement de 25 pays africains, dont la RDC.

Il vise à renforcer les partenariats entre le Royaume-Uni et l'Afrique afin de créer des emplois, promouvoir les femmes entrepreneurs, et à soutenir les politiques et les réformes qui améliorent les perspectives d'investissement à long terme dans les pays africains. Le UK-AIS 2024 s'appuiera sur les résultats du UK-AIS 2020, où le Président S.E. Félix Antoine Tshisekedi a participé.

La visite du Dr. McPhail comprendra des rencontres avec plusieurs ministères, des entreprises Congolaises et la communauté diplomatique pour discuter sur comment créer des partenariats mutuellement bénéfiques en RDC.

Lors de son arrivée à l'aéroport international de N'djili, Dr. McPhail a exprimé son enthousiasme d'être en RDC.

«Je suis ravi d'être en RDC pour discuter de la manière dont nous pouvons renforcer notre partenariat par le biais de notre collaboration a l'UK-AIS et au-delà. Je suis à Kinshasa cette semaine pour discuter de la participation de la RDC au sommet. Nous souhaitons renforcer et développer nos liens étendus et de longue date avec la