Congo-Kinshasa: EP4 Bumbu Sud - ACOLDEMHA ASBL déterminée à promouvoir l'accès à l'éducation des enfants vivant avec handicap

L'Association Congolaise pour la Libération et le Développement de la Maman Handicapée, ACOLDEMHA/Asbl, a organisé une conférence le samedi 16 septembre 2023 à l'Ep4 BUMBU, à Kinshasa, dans le but de sensibiliser les parents et enseignants à promouvoir la participation à l'éducation des enfants handicapés en milieu scolaire. Ce, après le constant amer fait suite à la négligence des enseignants ayant des enfants vivant avec handicap dans leurs salles de classe.

L'ACOLDEMHA et sa présidente, Mme Annie Ngoy, est déterminée dans cet élan de sensibiliser les parents et enseignants sur la loi organique portant protection des personnes handicapées, dans son article cinq, qui garantie le droit de l'enfant vivant avec handicap à l'éducation et à travailler pour une éducation inclusive des enfants aux états normaux et handicapés.

A travers son conseiller Franckin Miantuala, l'association a tenu à exposer les quatre contraintes qui justifient la faible participation des enfants handicapés à l'éducation. Ces contraintes, une fois résolues, vont faciliter la participation active des enfants handicapés à l'éducation. «Quatre obstacles limitent l'accès de l'enfant handicapé à l'éducation. Il y a l'inaccessibilité géographique, insuffisance des moyens financiers des parents, insuffisance des enseignants formés à l'encadrement et la formation des enfants handicapés et la persistante des perceptions négatives à l'égard de ces derniers », a-t-il énuméré.