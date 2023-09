Afrique: CAN féminine - Dix Léopards professionnels à Kinshasa pour le match contre le Bénin

Les Léopards dames à l'entraînement

Le sélectionneur des Léopards dames de la RDC, Marcello Kadiamba est allé cette fois-ci, puisé de partout pour constituer son équipe. Dix Congolaises professionnelles en provenance de l'Europe, sont arrivées à Kinshasa, en prévision du match contre le Bénin programmé ce vendredi 22 septembre, au stade des Martyrs de la Pentecôte.

Les Léopards de la RDC et les Amazones du Bénin s'affrontent en aller et retour dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations de football féminin. Le match aller est prévu le 22 septembre au stade Martyrs et la manche retour, le 27 à Cotonou au Bénin.

Les Léopards ont débuté les entraînements mardi à 15h au stade des Martyrs, à huis clos, sous la supervision du sélectionneur principal de cette équipe, Marcello Kabamba. Dix joueuses déjà sur place, ont pris part à cette première séance d'entraînement. Le reste du groupe arrivé le même mardi dans la soirée en provenance de Lubumbashi. Le coach Marcello a fait confiance aux joueuses professionnelles de l'Europe, celles de Mazembe et de Lupopo. Ces joueuses professionnelles viennent pour la plus part du championnat turc et français.

Ci-après, la liste des joueuses convoquées :

Gardiennes de but :

1. Fideline Ngoy (Amed SK/ D1 Turque);

2. Brigitte Ngamita (FCF Mazembe/RDC);

Défenseuses:

3. Bénie Kubiena (Asya Gaziantep/ D1 Turque);

4. Alphonsine Kapinga (FCF Mazembe RDC);

5. Yvonne Obonga (FCF Mazembe RDC);

6. Belange Vukulu (FCF Mazembe RDC);

7. Émeraude Mawanda (FCF Mazembe RDC).

Milieux de terrain :

8. Béatrice Apendjo (FCF Mazembe RDC) ;

9. Sarrive Badiambila (FCF Mazembe RDC) ;

10. Isabelle Nsomp (FCF Lupopo RDC);

11. Déborah Boleki (FCF Mazembe RDC);

12. Justine Boussu (FCF Mazembe RDC);

13. Fallone Pambani (Gaziantep Alg Club / D1 Turque);

14. Marlene Kasaj (Adana SPORT/D1 Turque);

15. Nicole Rehema (DC Bweremana RDC);

16. Eugenie Kanengele (FCF Lupopo RDC)

Attaquantes :

17. Déborah Ngalula (La Roche Vendee / D2 France) ;

18. Esther Dikishasha (FCF Mazembe RDC);

19. Naomie Kabakaba (Galatasaray / D1 Turque) ;

20. Ruth Kipoyi (Galatasaray/Turque) ;

21. Grâce Mfwamba (Trabzonspor / D1 Turque) ;

22. Merveille Kanjinga (FCF Mazembe RDC);

23. Izabelle Diakese (Simba Queens / D1 Tanzanie).