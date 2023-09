Congo-Kinshasa: Course à la Présidentielle 2023, Félix Tshisekedi - Candidat unique des FPAU !

Elysé Bokumwana, Augustin Kabuya et le Patriarche Mukamba Kadiata Nzemba

*Le Patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba, Haute Autorité Morale et Parrain du Regroupement fixe, ici, l'opinion au terme du conclave organise par les FPAU.

*Les Forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, FPAU ont organisé un Conclave de deux jours du 15 au 16 septembre 2023 dans la capitale Kinshasa.

Au premier jour, le vendredi 15 septembre 2023 sous le Parrainage de la Haute Autorité le Patriarche Jonas Mukamba et la direction des travaux par le Coordonnateur général, le Vice-Ministre du Budget, M. Elysé Bokumwana, Vice-Ministre du Budget, la quarantaine des Partis politiques, trentaine des Associations de la Société civile au travers de leurs Présidents nationaux ainsi que des Personnalités politiques, après échanges et considérations ont voté à l'unanimité sous une chaleur patriotique la Candidature commune et unique de Son Excellence monsieur Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Un acte solennel d'engagement a été signé, à cet effet.

Au deuxième jour du samedi 16 septembre 2023, il y a eu lieu une cérémonie publique pour rendre au grand jour les résolutions prises la veille sous une mobilisation extraordinaire des milliers des congolais et congolaises acquis à la cause nationale. Au cours de cette cérémonie haute en couleur, le trio gagnant Augustin KABUYA, Patriarche Jonas Mukamba et le Vice-Ministre du Budget, M. Elysé Bokumwana, ont tenu en haleine l'assistance chauffée à blanc. Ci-après, l'Allocution de Son Excellence le Patriarche Mukamba, avant l'adresse du Coordonnateur Général, la lecture des actes du Conclave et les encouragements du Secrétaire Général de l'UDPS Augustin Kabuya.

%

Allocution de Son Excellence Monsieur le Patriarche Jonas Mukamba au deuxième jour du conclave des Forces Politiques et Sociales Alliées à l'UDPS, FPAU pour la désignation de Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme leur candidat commun à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023.

Honorables Députés et Sénateurs,

Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres,

Monsieur le Secrétaire Général de l'UDPS/TSHISEKEDI,

Distingués invités à vos titres et qualités respectifs,

Camarades Présidents des Partis politiques et Associations, Personnalités politiques, membres des FPAU,

Camarades cadres militantes et militants de nos organisations respectives ;

En ma qualité de Haute Autorité et Parrain de notre Regroupement politique me reconnue par l'article 14 de la Charte des FPAU et tenant compte de la désignation de notre Candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain, il est de mon précieux devoir de prendre la parole en ce début du 2ème jour des travaux du Conclave des FPAU, pour d'emblée rendre hommage à toutes les personnes qui s'étaient investies avec nous pour la juste cause de notre Regroupement FPAU notamment, le Patriarche KITENGE YESU, d'heureuse mémoire ; voudrions-nous nous lever et garder une minute de silence (merci).

Les membres des partis politiques, des Associations de la Société Civile, les Personnalités politiques qui tous composent les FPAU remercient très sincèrement Son Excellence M. Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République, pour avoir fait montre d'un réflexe extraordinairement visionnaire en ressuscitant les FPAU pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle d'allié naturel, soutenant les efforts inlassables de l'UDPS qui est et demeure la force motrice de toutes celles et tous ceux qui partagent effectivement la vision du Chef de l'Etat.

C'est dans ce contexte que je salue également l'engagement patriotique de M. Augustin Kabuya, Secrétaire Général de l'UDPS qui s'investit sans cesse dans le renforcement des capacités opérationnelles des FPAU pour que celles-ci atteignent leurs objectifs : qu'il en soit sincèrement remercié.

J'aimerais saluer toutes les grandes figures politiques et sociales qui se sont évertuées à garder haut la lutte des objectifs statutaires de notre Regroupement, notamment en soutenant et accompagnant toutes les initiatives et actions politiques, diplomatiques, culturelles et socio-économiques du Chef de l'Etat, en s'organisant et travaillant d'arrache-pied pour la victoire aux prochaines échéances électorales.

En dépit de l'intermède, de l'insomnie ou de la tentative d'effacer les FPAU pour des raisons que l'on peut deviner, vous vous êtes ressaisis pour redynamiser notre Regroupement dans le partenariat agissant avec l'UDPS dans le cadre de la vaste Plateforme nationale de l'Union Sacrée pour la nation.

C'est dans ce chapitre de congratulation que j'ai le plaisir d'encourager et féliciter Son Excellence Elysé Bokumwana, le Coordonnateur Général des FPAU et tous ses collaborateurs pour le travail de titan qui s'amorce au jour le jour pour faire des FPAU une véritable force politique à côté de l'UDPS et dans l'Union Sacrée de la Nation, travaillant en concert pour la brillante conquête du deuxième mandat de notre Leader.

Camarades Présidents des Partis politiques et Associations ainsi que les Personnalités politiques alliées à l'UDPS, dans nos travaux du Conclave du 15 septembre 2023, vous aviez exprimé clairement et significativement la volonté populaire des militantes et militants de nos Organisations respectives pour la désignation de notre Candidat commun à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 en la Personne de Son Excellence Monsieur Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO. Cette volonté politique clairement exprimée à l'unanimité est une preuve de notre maturité pour la sauvegarde et la restauration de notre Pays, la République Démocratique du Congo.

Je vous en remercie et vous encourage davantage à travailler d'arrache-pied sur le terrain comme des fourmis en synergie avec l'UDPS dans une configuration de tous les Patriotes dans la vaste Plateforme de l'Union sacrée de la Nation.

L'oeuvre humaine n'étant toujours pas parfaite, oublions les couacs que nous avons connus dans nos discussions pour les candidatures aux législatives nationales, provinciales et communales : cela doit nous servir d'exemple pour mieux nous comporter à l'avenir, car les grandes choses nous attendent.

Que la détermination et l'engagement sans équivoque pris dans ce Conclave nous permettent à consolider nos forces politiques et sociales pour la victoire éclatante et certaine au soir du 20 décembre 2023.

Que Dieu protège la République Démocratique du Congo et son Président ;

Que vivent les Forces Politiques et sociales alliées à l'UDPS.