Congo-Kinshasa: Panel des Femmes Politiques, Elections - Des femmes informées pour réformer la politique de la RDC en 2024

Dans le but de préparer les femmes candidates aux élections législatives provinciales et nationales de 2023, le Panel des Femmes a organisé, le samedi 16 septembre 2023, à La Territoriale, une session de formation pour les femmes politiques. Cette formation a réuni de nouvelles connaissances venant ajouter un plus pour chacune de ces honorables femmes politiques, afin de les aider à bien organiser leur campagne électorale mais également, ce fut un moyen pour elle de côtoyer des femmes pionnière dans la politique qui ont pu mettre à leur disposition des pistes de solutions et des stratégies efficaces pour réussir à ces élections.

La cérémonie a débuté par l'hymne nationale suivie des mots des différentes actrices pour inaugurer l'évènement et, cela s'est poursuivi par les interventions des différents panelistes.

«Leadership politique des femmes et bonne pratique de mobilisation électorale pour une campagne réussie». La première intervention était celle de l'ancienne Vice-gouverneure de la province du Nord-Kivu, Madame Aurélie Bitondo.

Lors de son discours, elle a martelé sur la place de la femme dans la politique, invitant ainsi les femmes, mais essentiellement, les jeunes femmes, à s'activer et à s'investir dans la politique pour occuper les postes les plus élevés, les premières places dans les institutions de ce pays. Pour son compte, elle considère cet atelier comme étant le point de départ d'un nouvel air où les femmes doivent s'affirmer et s'imposer dans le monde politique pour les élections de 2023 mais aussi pour la construction d'une nationale solide.

Dans son intervention, elle a défini les différents paramètres à respecter pour une mobilisation réussie lors de sa campagne électorale. Elle a également défini les conditions pour réussir sa campagne, tout cela dans le but de faire prendre conscience aux femmes politiques ce que représente réellement une campagne, ce que cela implique émotionnellement. Ce avant de parler d'une bonne stratégie électorale, une bonne mobilisation, une bonne planification et gestion d'événements et. Et de conseiller, en impliquant son temps, son dévouement, elles pourront atteindre leurs objectifs et réussir à devenir de vrai leaders féminin dans la politique.

«Quelles stratégies solidaires de mobilisation des ressources pour et par les femmes candidates aux élections législatives provinciales et nationales »

La deuxième intervention était celle de Madame Madeleine Andeka, opératrice Economique et Personnalité de la société civile. Sa contribution à cet échange était essentiellement tourner vers les finances.

Après avoir constaté le faible taux de participation des femmes aux élections, Mme Andeka en a conclu que cela résulte de la faiblesse des ressources. Des femmes qui ne leur offrent pas la capacité de compétir aux mêmes titres que les hommes. « Cela explique les 17% de femmes qui sont en compétition pour les élections législatives de 2023 » a déclaré l'honorable Andeka.

Tout au long de son intervention, elle a donné des stratégies aux femmes politiques afin de mener à bien leur campagne électorale sur le plan financier car, il faut tout budgétiser dans une campagne électorale pour être sûr de ne pas se ruiner. Elle a également martelé sur la nécessité d'être entouré des personnes compétentes, avoir des personnes de confiance à ses côtés, planifier et évaluer les activités en termes de coûts, elle invite les honorables femmes politiques à rationaliser les coûts en misant sur les intérêts qui convergent.

On peut retenir de ce second Panel centré sur les finances, certains éléments essentiels pour minimiser les coûts de la campagne, notamment, cibler les personnes avec qui se réunir pour réduire les coûts en le faisant solidairement, Il faut également des personnes compétentes dans votre équipe de campagne.

« Les médias dans la campagne »

Après l'intervention des Panelistes, Monsieur Arthur, coordinateur et ambassadeur du Panel des Femmes Politiques, est intervenu pour aborder l'angle de la communication et la visibilité sur les réseaux.

Son intervention était centrée sur une problématique, celle de savoir «Comment étant que femme politique on peut marquer sa présence sur les réseaux sociaux »

Dans le but de faciliter l'usage des réseaux sociaux pour la campagne, le panel de femmes politiques propose de produire des mini vidéos illustrant les visions et ambitions des différentes candidates.

Il s'est attelé à expliquer aux femmes politiques comment construire son image sur les réseaux, comment être sponsorisés pour atteindre un plus grand nombre d'électeurs et, il faut trouver le réseau social où est concentré vos électeurs. Il est important de miser sur les émotions quand il s'agit des réseaux sociaux car, l'émotion peut pousser un électeur à vous soutenir.

La cérémonie s'est poursuivie en carrefour des discussions, réunissant les candidates en groupe, débattant sur différents sujets dans le souci d'aider les candidates dans leur démarche vers les élections.