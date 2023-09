Madagascar: Peinture Digitale - Fy Ranaivosoa apporte son soutien à la santé mentale

Illustratrice passionnée depuis 2017, Fy Ranaivoson se dédie à la graphique painting. Son objectif principal est de partager l'espoir avec ceux qui ont besoin de soutien à travers ses oeuvres.

Depuis 2017, Fy Tia Koloina Ranaivoson, plus connue sous le nom de Loilufy, a plongé avec passion dans l'univers captivant de l'art graphique et de la peinture. Dotée d'une ardente créativité pour l'illustration, la conception de personnages et l'art en général, elle a fait de son talent un vecteur pour communiquer des messages profonds à travers ses oeuvres. Son art d'illustration a su charmer les coeurs d'agences, de marques, d'auteurs, de réalisateurs, et bien d'autres à l'échelle nationale ou internationale, établissant ainsi sa principale source de revenus.

Pourtant, au départ, Fy Ranaivoson n'avait jamais envisagé que son art deviendrait un pilier financier. Pour elle, c'était avant tout une passion qu'elle souhaitait partager. « J'ai exploré l'art de la peinture depuis mon enfance, créant de nombreux portraits au fil des années.

Cependant, c'est en 2017 que j'ai décidé de me consacrer entièrement à la graphique painting, réalisant des portraits à travers une tablette graphique et un iPad Pro », confie-t-elle. Son talent exceptionnel a rapidement été reconnu à l'échelle internationale, et de nombreuses agences étrangères collaborent avec elle pour créer des illustrations captivantes.

Un art-thérapie

Parmi elle, l'agence Astound.Us, une agence d'illustration internationale basée à New York, Los Angeles et Londres, a eu le privilège de travailler avec Fy Ranaivoson. Son parcours d'études en Communication lui a été d'une grande aide pour explorer le monde de la peinture. Chacune de ses oeuvres, au nombre de plus d'une centaine, est axée sur la santé mentale et vise à partager un message d'espoir et à promouvoir l'acceptation de la diversité. Ses créations tirent leur inspiration de ses propres expériences personnelles ainsi que des récits de vie qui l'entourent.

En plus de sa carrière florissante dans le domaine de l'art graphique, Fy Ranaivoson est également une entrepreneure malgache engagée. En effet, elle a récemment représenté Madagascar lors d'une conférence internationale à Beijing, centrée sur la coopération et le développement des jeunes entrepreneurs, en avril. Au-delà de son talent graphique, Fy Ranaivoson se focalise également sur le domaine de la nutrition infantile à Madagascar. « Je suis convaincue que chaque enfant mérite un avenir meilleur », souligne-t-elle. Actuellement, elle prépare le lancement d'une application novatrice intitulée «Fihina». « Cette application a pour objectif de fournir un soutien aux personnes en quête de réconfort et d'inspiration.

Elle est une plateforme pour les témoignages, les illustrations, les articles, les discussions en ligne ainsi que des conseils visant à propager positivité et réconfort », termine Fy Ranaivoson.