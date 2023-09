Madagascar: Jean Michel Ramaroson - 'La FIBA mettra un peu plus l'accent sur la place des femmes dans le basket'

De 2023 à 2027, le numéro un du basket malgache sera aux côtés des grands décideurs du ballon orange mondial.

Confirmation. Le président de la Fédération malgache de basket-ball, Jean Michel Ramaroson rempile pour 4 ans au sein du bureau central de la Fédération internationale de basket (FIBA). C'était à l'issue du congrès de l'instance mondiale aux Philippines. Il a intégré ce gotha mondial des dirigeants du ballon orange en 2019.

Cette réélection du numéro un du basket malgache est un signe de reconnaissance de ses actions en faveur du développement de la discipline au pays, en Afrique et dans le monde. L'expertise de l'ancien sociétaire de l'équipe nationale de basket est reconnue au-delà de Madagascar et fait l'unanimité au niveau du ballon orange mondial. « Il y a trois représentants élus par continent, dont moi représentant les hommes, Pascale Mugwaneza du Rwanda pour les dames et le président de la FIBA Afrique.

Notre mission au sein du Bureau central est de mettre en place la politique de développement du basket mondial pour les quatre prochaines années à venir en plus du suivi-évaluation », a expliqué Jean Michel Ramaroson. Pour les quatre prochaines années, 4 axes majeurs figurent dans les objectifs globaux de la FIBA, entre autres le renforcement des fédérations nationales, le basket féminin, la compétition des jeunes et des clubs et le basket 3x3. « La question du renforcement de l'administration est très importante pour les fédérations africaines afin qu'elle ait une fédération forte.

Nous mettons aussi l'accent sur le basket féminin, non seulement en terme de compétition mais aussi dans le cadre de la participation des femmes en tant que dirigeante », a continué Jean Michel Ramaroson. Les membres du bureau central, ainsi que le président et le trésorier du Bureau central se sont réunis pour la première fois le samedi 9 septembre à Manille, à l'occasion du week-end des finales de la Coupe du Monde FIBA 2023.

Les membres du Bureau central pour le mandat de 2023 à 2027

Mme Carol Callan (États-Unis)

M. Yamil Alejandro Bukele Perez (Salvador)

M. Usie Richards (Îles Vierges)

Mme Yuko Mitsuya (Japon)

M. Yao Ming (Chine)

Mme Carmen Tocala (Roumanie)

M. Matej Erjavec (Slovénie)

M. Asterios Zois, (Grèce)

M. Tor Christian Bakken (Norvège)

Mme Jubilee Kuartei (Palau)

M. Burton Ross Shipley (Nouvelle-Zélande)

Mme Pascale Mugwaneza (Rwanda)

M. Jean-Michel Ramaroson (Madagascar)