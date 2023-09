Madagascar: FMI-Facilité Elargie De Crédit - Les préparatifs pour la cinquième revue avancent

Les techniciens du Fonds Monétaire International ainsi que ceux du ministère de l'Économie et des finances débuteront cette semaine des réunions préliminaires en vue de préparer la cinquième mission de revue de la Facilité élargie de crédit (FEC).

Ainsi soit-il. Le Fonds Monétaire International (FMI), ainsi que le ministère de l'Économie et des finances, comptent bien avancer dans la revue régulière de la Facilité élargie de crédit (FEC), qui en est actuellement à sa cinquième tranche. A en croire diverses sources, des discussions, ou plutôt des réunions destinées à préparer le terrain pour cette revue, normalement envisagée pour le mois de Novembre, sont prévues pour cette semaine avec des techniciens du FMI et du MEF. Des réunions « préliminaires » censées être axées sur les performances en matière de transparence, de recettes fiscales et douanières mais aussi de dépenses budgétaires.

Une démarche de part et d'autre qui semble montrer une détermination à engager la mission en vue de la cinquième revue de la FEC, une aide financière destinée à aider la croissance économique pour des pays en difficulté. Avant d'entrer dans le gros du travail, à savoir la revue, ces réunions permettront donc de fignoler les préparatifs mais aussi de montrer la détermination des partenaires techniques et financiers à s'engager dans cette cinquième revue.

Bonne volonté.

Différents programmes pourront figurer au menu à l'occasion de la revue de la cinquième tranche du FEC, notamment l'état des lieux des avancées dans les secteurs clés, sur lesquels le FMI avait insisté lors de sa précédente revue avec les autorités malgaches.

Des secteurs comme l'énergie, avec des réformes structurelles proposées pour la société nationale d'eau et d'électricité (Jirama) qui ont fait leurs preuves. La situation de la Jirama, toujours en redressement, avait été l'objet d'un suivi à la loupe par les autorités du FMI et celles du ministère de l'Économie et des finances.

Même cas de figure pour les dépenses budgétaires, un domaine dont les autorités malgaches avaient fait un point d'honneur lors de la quatrième revue de la FEC. L'État malgache a bénéficié en mai dernier d'un déblocage de près de 1, 536 milliards d'ariary, soit 32 Millions de Dollars après la quatrième revue de la FEC. Un décaissement suivi de prescriptions de la part du FMI, notamment en termes de gouvernance des sociétés d'État mais aussi en matière de dépenses budgétaires, suivi d'un engagement de la part des autorités de la Grande île, afin de montrer la bonne volonté de celles-ci d'avancer vers une gestion plus transparente dans le domaine de l'administration et des dépenses publiques. On pourrait citer, à titre d'exemple, l'engagement de l'État à éponger ses arriérés envers les pétroliers pour cette année.

La cinquième mission de revue de la FEC ne devrait pas déroger à ces principes, avec un autre déblocage de fonds de la part du FMI, après la revue des points qui portent sur les cadrages macro-économiques censés maintenir la croissance, malgré des conjonctures économiques pouvant constituer des risques pour l'économie malgache.