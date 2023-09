Madagascar: Émission « Angaredona » - HCC, CENI et Gouvernement collégial sur le banc des accusés

Une nouvelle semaine, une nouvelle stratégie. L'émission « Angaredona » a tenu sa promesse. Comme il fallait s'y attendre, il s'agit d'une tribune où les députés de l'opposition se sont relayés afin de pointer du doigt les différentes infractions et non-respect des lois en vigueur remettant en cause l'Etat de droit dans le pays.

La Haute Cour Constitutionnelle (HCC), la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) et le Gouvernement collégial ont été les principales cibles de toutes les critiques émanant de ces élus. La crédibilité de ces institutions ont été remises en cause et à entendre les différentes interventions, elles ne font que suivre la voix de leur maître, l'ancien président Rajoelina, et oeuvreront certainement pour sa réélection. Les députés déplorent la violation répétitive de la Constitution et les différentes transgressions des lois favorisant le non-respect de l'Etat de droit.

Impartialité

Le député d'Ampanihy Ouest n'a pas manqué de revenir sur les différentes interprétations des lois de ces derniers jours. Il était le plus critique par rapport aux dernières décisions de la HCC. Selon lui, le Tribunal constitutionnel d'Ambohidahy n'a pas respecté certaines dispositions de la Constitution lors de la mise en place du Gouvernement collégial. « L'application des lois est stricte. L'article 46 de la Constitution est clair », a-t-il précisé tout en soutenant qu'il ne reconnaît pas ce Gouvernement collégial. Les élus de la Chambre basse n'ont plus aucune confiance à ces institutions, donc en l'organisation de l'élection.

%

Certains d'entre eux vont même jusqu'à demander leur suppression. « Supprimer la Commission Électorale Nationale Indépendante pour une autre structure plus crédible qui va refaire la refonte de la liste électorale et reprendre l'organisation des élections depuis le début », a par exemple soutenu Me Hanitra Razafimanantsoa, durant son intervention, avant d'ajouter que « toutes les contestations devraient se faire avant la tenue de l'élection et non pas après la proclamation des résultats ». Quoi qu'il en soit, il faut souligner que l'émission « Angaredona », d'hier, a pu regrouper plus de 40 députés, selon les chiffres rapportés par le député du Ve Arrondissement, Fetra Ralambozafimbololona.