Madagascar: Scolarisation - Un taux d'inscription plus élevé des filles en préscolaire

Le genre et la scolarisation à Madagascar figurent parmi les thèmes abordés lors de l'atelier de revue sectorielle thématique. Malgré les progrès accomplis en matière de parité entre les filles et les garçons dans l'accès à l'éducation, des efforts restent encore à fournir.

L'éducation préscolaire, un cycle d'un an, concerne les enfants de la tranche d'âge 4-5 ans , à vocation d'éveil et d'ouverture aux activités socialisantes et éducatives , l'éducation préscolaire prépare l'enfant à l'éducation primaire. Le ministère de l'Education nationale (MEN) a lancé la mise en place de classes préscolaires au sein des Écoles primaires publiques (EPP) dans toute l'île depuis l'année scolaire 2010-2011.

C'est durant l'atelier de revue sectorielle thématique organisé par l'assemblée générale de la Plateforme nationale pour le pilotage du secteur de l'éducation (PNPSE) qui s'est tenu dernièrement à Ankorondrano qu'il a été indiqué qu'un taux d'inscription plus élevé des filles est constaté en préscolaire, mais ce pourcentage diminue au fur et à mesure.

Selon le RGPH III, le taux brut de scolarisation au niveau du secondaire du second cycle (lycée) est de 21,1% pour l'ensemble, 21,8% pour les garçons contre 20,5% chez les filles. La sous-représentation des femmes à des postes décisionnaires ainsi que dans les inscriptions aux établissements éducatifs souligne la nécessité d'actions concertées pour promouvoir une éducation équitable et inclusive, indépendamment du genre.

%

Projections

Cet atelier marque une étape cruciale dans l'évaluation des progrès réalisés dans le cadre du Plan sectoriel de l'éducation (PSE) à Madagascar depuis sa mise en oeuvre depuis l'année 2018 et la planification de l'avenir de l'éducation dans le pays. Toutes les parties prenantes notamment les représentants ministériels exerçant dans l'éducation dont le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES), le ministère de l'Education nationale (MEN) et le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP) , des partenaires de l'éducation , des enseignants , des chercheurs, des organisations de la société civile, des acteurs et des techniciens ont ainsi examiné des thématiques cruciales pour l'avenir de l'éducation à Madagascar. Il s'agit entre autres du genre, de l'inclusion, la décentralisation, les résultats du bilan institutionnel, le pacte de partenariat, la résilience du système éducatif face aux chocs climatiques et bien d'autres encore.

C'est un évènement qui a réuni virtuellement 500 participants issus des 23 régions du pays et accueillant 160 participants en présentiel. L'objectif général de l'atelier était de déterminer et d'analyser le contenu et les modalités techniques et financières de mise en oeuvre des réformes économiques actuellement envisagées. Elles tiennent compte des nouvelles priorités nationales ainsi que des engagements déjà pris conjointement par le gouvernement et ses partenaires en éducation.